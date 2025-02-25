سباق تحدي جبل جيس للدراجات الهوائية أبريل المقبل في رأس الخيمة

تنظم هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة سباق دراجات جديد يُقام على جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، يومي 12 و13 أبريل 2025.

سيخوض المشاركون في سباق "Jais Ride" تحدياً مثيراً أثناء صعودهم الطريق الجبلي لجبل جيس، الذي يُصنَّف ضمن أجمل مسارات سباقات ركوب الدراجات في المنطقة، فضلاً عن أنه أحد مراحل سباق طواف الإمارات.

ويقام السباق ضمن منافسات حماسية مقسّمة إلى عدة مراحل رئيسية، تمتد عبر الطريق الجبلي الذي يبلغ طوله 25 كم.

يُعد الطريق الحديث، الذي أنشئ في عام 2017، من أهم الطرق الجبلية في العالم وأفضلها، حيث يتميز مساره الصاعد بتعريجاته الانسيابية، ومنعطفاته المتعددة، وارتفاعاته المتباينة، مما يجعله وجهةً مفضلة للدرَّاجين المحترفين ولاعبي رياضات التحمل.

ويتيح السباق للمشاركين اختبار مهاراتهم على هذا الطريق الصعب، الذي يضم عدة نقاط موزعة بشكل استراتيجي على طول المسار.

وفي تعليق له على انطلاق السباق، قال راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: "يسعدنا تنظيم هذا السباق المميز على جبل جيس، لإتاحة الفرصة للمشاركين لاختبار قدراتهم على أحد أصعب الطرق الجبلية وأكثرها إثارة على مستوى العالم. ويأتي تنظيم هذه المنافسة، بما تشمله من تجارب رياضية عالمية المستوى، في إطار التزامنا بترسيخ مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة رائدة لعشاق المغامرات ومركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية في الأماكن المفتوحة. كما تسهم في تسليط الضوء على الطبيعة الخلابة والمعالم الساحرة التي تشتهر بها الإمارة".

يتكون السباق من مجموعة منافسات منظمة مع جوائز مختلفة للفائزين من كل فئة، تشمل:

قطاع السباق السريع (جائزة القميص الأخضر): وهو مسار يبلغ طوله 500 متر مُخصص للسباقات السريعة، ويحصل الفائز فيه على جائزة القميص الأخضر لأسرع درَّاج.

نقاط ملك الجبال: يحصل أول 20 درَّاجاً في كل مرحلة من مراحل السباق الثلاث (7 كم، و14 كم، و21 كم) على نقاط "ملك الجبال"، حيث يحصل الفائز الأول في كل مرحلة منها على 20 نقطة، بينما يحصل الفائزين في المراكز التالية على نقاط أقل وصولاً إلى المركز العشرين.

جائزة القميص المنقّط: يفوز المتسابق الحاصل على أعلى مجموع نقاط ملك الجبال عبر مراحل السباق الثلاث بجائزة القميص المنقّط، ويحصل على لقب أفضل متسلق في السباق.

جائزة القميص الأصفر – الفائزين في السباق الرئيسي: يُتوَّج أول ثلاثة متسابقين يصلون إلى القمة في المراكز الأولى ويحصلون على جائزة القميص الأصفر المرموقة.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا السباق المهم الدرَّاجين المحترفين والهواة من جميع أنحاء دولة الإمارات وخارجها بفضل تحدياته المثيرة، وجوائزه المرموقة، والمناظر الطبيعية الخلابة المحيطة به.