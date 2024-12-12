تحدي مليحة للدراجات الجبلية الأحد

فتح مجلس الشارقة الرياضي باب التسجيل للمشاركة في تحدي مليحة للدراجات الجبلية الذي يقام يوم الأحد المقبل.

وأشار الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي إلى أن التحدي يمثل أحد الفعاليات الشيقة لهذا العام لما تجده رياضة الدراجات الهوائية من إقبال كبير من محبي الرياضة مما سيكون له أثر إيجابي في نجاح الفعالية التي يسعى مجلس الشارقة الرياضي إلى أن تكون مميزة بكل المقاييس في مدينة مليحة، وتضاف إلى قائمة الفعاليات الرياضية المجتمعية الناجحة التي أقيمت في الفترة السابقة، وأكد الدوخي الحرص على تهيئة كل العوامل التي تقود إلى تقديم حدث رائع يستمتع به المشاركون فيه.