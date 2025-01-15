«إكسبو سيتي» تستضيف «تحدي سبينس دبي 92» للدراجات 25 فبراير

كشف مجلس دبي الرياضي عن إقامة النسخة 15 من تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، 25 فبراير المقبل في «إكسبو سيتي»، ويعد أحد أهم السباقات المؤهلة إلى بطولة العالم للدراجات الهوائية المقررة أكتوبر المقبل في ولاية فكتوريا بأستراليا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه علي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، وسونيل كومار الرئيس التنفيذي لمجموعة سبينس، وستيوارت هويسون رئيس سباق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، وجيسكو جونزاليفز مدير عام سيارات جي تور الإمارات.

وأكد علي عمر أهمية السباق الذي بات واحداً من أبرز سباقات الدراجات الهوائية في الإمارات، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في السباقات التمهيدية الأربعة وصل إلى 4000 دراج، ما يعكس نجاحه واستقطاب المزيد من هواة رياضة الدراجات الهوائية من داخل وخارج الدولة، وقال: «يعكس تحدي سبينس مكانة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة، ونحن سعداء بزيادة نسبة المتأهلين إلى النهائيات العالمية في بطولة العالم غران فوندو المقررة هذا العام في استراليا إلى 25 % من أصحاب المراكز الأول في 11 فئة عمرية، بعد أن كانت النسبة خلال النسخ الماضية 20 %، إنها نسبة كبيرة تؤكد ثقة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية بدولة الإمارات وبمكانة سباق سبينس والمستويات الفنية الكبيرة التي يقدمها المشاركون، علماً أن عدد المشاركين من سباق دبي في بطولة العالم غران فوندو التي أقيمت في الدنمارك وصل إلى 360 مشاركاً، حيث قد بلغت نسبتهم 4 % من المجموع العام للدراجين المشاركين من كل دول العالم، وهذه نسبة كبيرة مقارنة بعدد المشاركين من السباقات التي أقيمت في بقية دول العالم».

تأهل

ويعتبر تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية أكثر من مجرد رحلة مجتمعية، فهو حدث يستقطب راكبي الدراجات الهواة الذين يسعون للتأهل لبطولة العالم يو سي آي جران فوندو لعام 2025 في أستراليا، الحدث الأبرز بالنسبة لراكبي الدراجات الهواة من جميع أنحاء العالم، حيث تقدم البطولة فرصة للتنافس في بيئة احترافية في مواجهة الأفضل في فئاتهم.

ويرسخ تحدي سبينس دور دبي باعتبارها موقعاً مستضيفاً للحدث التأهيلي على مكانتها وجهة رائدة لركوب الدراجات، حيث تجمع الرياضيين من دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها في هذا التحدي العالمي البارز. ينطلق مسار 92 كيلومتراً عبر معالم دبي الشهيرة، ما يوفر فرصة نادرة لركوب الدراجات في شوارع خالية من حركة المرور مع الاستمتاع بالمناظر الطبيعية العمرانية والصحراوية الفريدة.

ويبدأ الدراجون الحدث الرئيسي من مدينة إكسبو الشهيرة في دبي وينهون السباق فيها أيضاً، ويمكنهم مشاهدة معالم دبي الشهيرة مثل القرية العالمية وأبراج بحيرة جميرا وعقارات جميرا للغولف وغيرها من المواقع البارزة. وبعيداً عن السباق، يوفر مشهد السياحة النابض بالحياة في المدينة فرصاً لا حصر لها للاسترخاء والاستكشاف، حيث يحول المشاركون وعائلاتهم التحدي إلى ملاذ لا ينسى.

وسيتنافس راكبو الدراجات من فئة النخبة على جوائز إجمالية قدرها 36.000 درهم، حيث يحصل الفائز من الرجال والسيدات على 10.000 درهم، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 5.000 درهم، في حين يحصل الفائز بالمركز الثالث على 3.000 درهم.