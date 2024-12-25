بطولة السلم للدراجات الهوائية تطلق مسابقة «أجمل صورة»

كشفت اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية عن إطلاق مسابقة التصوير الأولى من نوعها، بالتعاون مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة للبطولة، التي ينظمها المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، وتعد الأكبر عالمياً في مجال السباقات المجتمعية، من حيث التنوع والجوائز المالية، التي تصل إلى 3.5 ملايين درهم.

ووجهت اللجنة المنظمة العليا الدعوة لجميع المصورين الراغبين بالمشاركة بالتقاط أجمل لحظات الإثارة والحماس في رياضة ركوب الدراجات الهوائية، خلال السباقات الأربعة للدورة التاسعة، والتي تنطلق، الأحد المقبل، بسباق الهواة الإماراتيين الرجال، يليه سباق النخبة الرجال يوم 19 يناير 2025، ثم السباق الصحراوي يوم 9 فبراير 2025، وسباق السيدات يوم 16 فبراير 2025. وأعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص 3 جوائز لأجمل صورة في كل سباق، ويحصل صاحب المركز الأول على 12 ألف درهم، والمركز الثاني 8 آلاف درهم، والثالث 5 آلاف درهم.

وقال ماجد عبدالرحمن البستكي، عضو اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة الإعلامية: «بتوجيهات عمير بن جمعة الفلاسي، المدير العام لمكتب صاحب السمو حاكم دبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، يسرنا إطلاق هذه الجائزة يأتي تماشياً مع المسارات، التي تم اختيارها لسباقات الدورة التاسعة، بهدف توثيق جمال وروعة دبي في هذا الوقت من العام، ممزوجاً بالتنافس الرياضي لسباقات الدراجات الهوائية، وإتاحة المجال للموهبيين في التصوير الضوئي، وتقدير جهودهم عبر الجوائز، التي سيتم تخصيصها في كل سباق».

وثمن البستكي الشراكة مع جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، التي أصبحت رائدة وذات تأثير في المجتمع بكل جوانبه الثقافية والفكرية والحضارية، وتسعى دائماً لتحفيز المبدعين في عالم الفنون البصرية، وهو ما يجعلها دائماً مقصداً لجميع المصورين من مختلف دول العالم، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيسهم في إثراء بطولة السلم للدراجات الهوائية، وتعزيز مكانة البطولة التي أصبحت علامة بارزة في المجتمع.

شروط

ووفق شروط مسابقة أجمل صورة تقبل المشاركات فقط من خلال موقع الجائزة www.hipa.ae، وبالنسبة للسباق الأول يوم الأحد المقبل يبدأ قبول المشاركات من الساعة (14:00) بنفس يوم السباق وحتى منتصف ليل تاريخ 8 يناير المقبل، ويجب ألا يقل عمر المشاركين عن 18 سنة في وقت المشاركة في المسابقة، ويمكن لكل مشارك تقديم صورة واحدة أو صورتين أو ثلاث صور حداً أقصى للمشاركة في هذه المسابقة، ويجب على المشاركين نشر صور في حساباتهم على إنستغرام، ويجب أن تكون الصور المشاركة مصورة خلال فترة المسابقة، ومن بطولة السلم، وليست صوراً قديمة.

كما يجب أن يكون للصور المقدمة أصل لدى المشارك بالصيغة Raw أو JPEG ذات جودة ودقة عاليين، وألا يقل حجم الصورة الأصل عن 5 ميغا بايت، ويجب ألا يقل أطول ضلع في الصورة عن 2000 بكسل، ولا تقل الجودة عن 300 dpi، ويجب أن تكون الصور مناسبة للنشر. كما يجب ألا تحتوي الصور المشاركة على أية شعارات و/أو توقيعات و/أو أسماء و/أو إطارات و/أو حدود و/أو رموز و/أو أية إشارات و/أو تاريخ أو توقيت و/أو علامات أخرى مضافة من قبل المشارك.

يُسمح بإجراء التعديلات الفنية الأساسية للصور، بشرط ألا يؤثر ذلك على مصداقية و/أو أصالة الصورة، وتحتفظ بطولة السلم للدراجات الهوائية والجائزة بحق تقييم واستبعاد أي صور تعتبرها، وفق تقديرها المطلق، مخالفة لما سبق ذكره.