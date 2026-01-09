انطلاقة قوية لفريق «الإمارات للدراجات الهوائية» في بطولة أستراليا



سجل فريقا الإمارات للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، بداية قوية في منافسات بطولة أستراليا الوطنية، التي انطلقت، أمس، في مدينة بيرث الأسترالية. وتوج الدراج الأسترالي جاي فاين، الذي يمثل فريق الإمارات إكس آر جي، بلقب سباق ضد الساعة لفئة الرجال «النخبة»، بعد أن قطع مسار السباق البالغ 39.1 كيلومتراً بزمن قدره 46 دقيقة و52 ثانية، متفوقاً بذلك على جميع المنافسين.



من جانب آخر حلت الدراجة الأسترالية برودي تشابمان، لاعبة فريق الإمارات القابضة للسيدات، في المركز الثاني في سباق ضد الساعة لفئتها، بفارق ضئيل بلغ 3.8 ثوانٍ فقط عن صاحبة المركز الأول، في سباق شهد ظروفاً مناخية صعبة على مسار 29.3 كيلومتراً.