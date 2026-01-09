النجم العالمي بيتر ساغان يتقدم المشاركين في سباق لي تاب للدراجات الهوائية بدبي



يتقدم الدراج السلوفاكي بيتر ساغان بطل العالم السابق لسباقات الطريق المشاركين في سباق «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا المقرر في دبي يومي 24 و25 يناير الجاري بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الجاري وبرعاية شركة «شكودا».

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق عن استمرار فتح باب التسجيل أمام عشّاق وهواة رياضة الدراجات الهوائية، وكذلك العائلات، لحجز أماكنهم في هذا الحدث العالمي، الذي يعد جزءاً من سلسلة «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا» الرسمية، التي تقام في 25 دولة وأكثر من 30 سباقاً حول العالم، ويتيح هذا الحدث للدرّاجين الهواة عيش تجربة «طواف فرنسا» الحقيقية ضمن مسارات طرق مغلقة مصممة وفق المعايير العالمية للسباق. ويسهم «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» بتعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة للفعاليات الرياضية العالمية.



وسيخطف بير ساغان الذي يعد أحد عمالقة رياضة الدراجات الهوائية في العالم الأنظار بمشاركته في هذا الحدث، وبرز في سباقات الطريق والدراجات الجبلية، وحقق مسيرة استثنائية توّج خلالها بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة العالم لسباقات الطريق بين 2015 و2017، وهو إنجاز غير مسبوق. كما يحمل الرقم القياسي في الفوز بتصنيف النقاط في طواف فرنسا بسبع مرات، إضافة إلى تتويجه بسباقي فلاندرز «2016» وباريس–روبيه «2018»، وهما من أعرق سباقات الدراجات في العالم، اشتهر ساغان بأسلوبه الهجومي وشخصيته الجذابة داخل السباقات، واعتزل المنافسات الاحترافية في عام 2024 بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.



وسيحظى المشاركون بفرصة الانطلاق بدراجاتهم الهوائية إلى جانب أحد أبرز الأسماء في تاريخ هذه الرياضة، كما سينضم ساغان إلى الاحتفالات المقامة عند خط النهاية في حديقة «قرية إكسبو»، حيث سيقدم الميداليات للدراجين بعد إكمالهم السباق.

وتعليقاً على مشاركته، قال بيتر ساغان: «أتابع منذ فترة وعن كثب تطور دبي كوجهة رئيسية للفعاليات الرياضية العالمية، وفي رياضة الدراجات الهوائية على وجه الخصوص، حيث تلعب دبي دوراً بارزاً ومتنامياً في هذا المجال. كما يسهم سباق «لي تاب دبي» في دعم هذا التطور عبر اعتماد الأسس والمعايير التي تقوم عليها إحدى أشهر التجارب الرياضية في العالم، وإتاحتها للدرّاجين في مدينة دبي».



وكجزء من سلسلة «لي تاب دبي للدرّاجات الهوائية» الرسمية من «طواف فرنسا»، يتيح هذا الحدث للدراجين الهواة فرصة عيش تجربة «طواف فرنسا» الحقيقية ضمن مسارات مصممة وفق المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة دولية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

يجدر الإشارة إلى أن سباق «لي تاب دبي» مفتوح أمام الدراجين من مختلف المستويات والقدرات، إذ يجمع بين التحدي الرياضي والمشاركة الحماسية واللقاء المجتمعي. وتحضيراً لعطلة نهاية الأسبوع التي يقام خلالها السباق، سيتم تنظيم سلسلة من تجارب الأداء المخصصة للهواة من مختلف فئات المجتمع، على أن تتوج هذه الأنشطة بتجربة خاصة يوم 18 يناير، بما يعزز الترابط المجتمعي المحلي لرياضة الدراجات الهوائية قبيل انطلاق الحدث.



مسارات التحدي

ينطلق السباق الرئيسي صباح الأحد 25 يناير، حيث تنطلق في توقيت متزامن عند الساعة 7:00 صباحاً نسختان مختلفتان من «حي دبي للتصميم» «D3». ويمتد السباق الرئيسي المعروف باسم «السباق الملحمي» «Epic Race» لمسافة 112 كيلومتراً، ليشكل تحدياً بارزاً للدراجين المحترفين، في حين يمتد السباق الكلاسيكي «Classic Race» لمسافة 61 كيلومتراً، ويلبي تطلعات الدراجين الراغبين في خوض تجربة تنافسية مستوحاة من أسلوب «طواف فرنسا» الفريد. وينتهي كلا المسارين في حديقة «قرية إكسبو».



كما تم التأكيد على إضافة ثلاثة أقسام مخصصة لسباقات السرعة، من بينها «تحدي ساغان للسرعة» «Sagan Speed Challenge» بالقرب من «القرية العالمية»، حيث سيحصل كل من الرجل الأسرع والسيدة الأسرع على قميص خاص مقدم من بيتر ساغان شخصياً.

كما ستتضمن عطلة نهاية الأسبوع فعاليات مخصصة للعائلات يوم السبت 24 يناير، تبدأ بـسباق شكودا للأطفال، الذي يغطي مسافات تتراوح بين 300 متر و1.8 كيلومتر، وينطلق عند الساعة 9:00 صباحاً، يليه سباق شكودا العائلي لمسافة 20 كيلومتراً عند الساعة 10:00 صباحاً، وقد صمم هذا المسار لاستقطاب الدراجين من مختلف الأعمار ضمن أجواء مريحة وشاملة. وسيكون النجم العالمي بيتر ساغان حاضراً عند خط النهاية في حديقة قرية إكسبو خلال السباقين، ما يتيح للعائلات والدراجين الصغار فرصة استثنائية للتفاعل عن قرب مع إحدى أبرز أيقونات الرياضة العالمية.



فعاليات عائلية

وتتضمن عطلة نهاية الأسبوع أيضاً نسخاً مخصصة للعائلات تقام يوم السبت 24 يناير، وتبدأ مع «سباق الأطفال» «Kids Race» الذي يغطي مسافات تتراوح بين 300 متر و1.8 كيلومتر، مع الانطلاق عند الساعة 9:00 صباحاً. وتلي ذلك التجربة العائلية «Family Ride» على مسار يمتد لمسافة 20 كيلومتراً عند الساعة 10:00 صباحاً. وقد صممت هذه السباقات لاستقطاب الدراجين من مختلف الأعمار ضمن بيئة مريحة تتسم بالشمولية.

وسيكون بيتر ساغان حاضراً عند خط نهاية كلا السباقين في حديقة «قرية إكسبو»، ما يمنح العائلات والدراجين الصغار فرصة مميزة للتفاعل عن قرب مع أيقونة رياضية عالمية.



قرية السباق

تم تصميم «لي تاب دبي للدراجات الهوائية» من «طواف فرنسا» ليكون احتفالية متكاملة برياضة الدراجات الهوائية تمتد على مدار عطلة نهاية أسبوع كاملة. وتشكل «قرية السباق» في «مدينة إكسبو دبي» محور هذا الحدث، حيث توسع نطاق التجربة إلى ما هو أبعد من مسارات السباق.

وستفتح القرية أبوابها لاستقبال الزوار طوال فترة المناسبة، لتقدم أجواء «طواف فرنسا» الأصيلة من خلال تجارب غامرة تشمل «متحف طواف فرنسا» «Tour de France Museum»، وعرض تذكارات خاصة، وجداريات متميزة، وأنشطة تفاعلية ينظمها العارضون، إلى جانب فعاليات متنوعة مخصصة للعائلات، وتجارب قيادة سيارات «شكودا» الحديثة.

كما ستشكل «قرية السباق» مركزاً اجتماعياً نابضاً بالحياة طيلة عطلة نهاية الأسبوع، مع إتاحة فرص للقاء سفراء الحدث، ومن بينهم الدراج الباراليمبي الإيطالي أندريا بوساتيري، إلى جانب عدد من الدراجين المعروفين، وبالطبع النجم العالمي بيتر ساغان.



بدوره، قال لوكاس هونزاك، المدير العام لـ«شكودا الشرق الأوسط»، تعليقاً على سباق لي تاب دبي من طواف فرنسا: إن رياضة الدراجات الهوائية تعد جزءاً أصيلاً من هوية شكودا منذ أكثر من 130 عاماً، حيث تفخر الشركة من خلال هذا الحدث بأداء دور ريادي في تنمية رياضة الدراجات للهواة في دولة الإمارات، بما ينسجم مع رؤية الدولة الهادفة إلى تعزيز أنماط الحياة النشطة والصحية داخل المجتمع.

من جهته، قال أندريا بوساتيري: «لقد خسرت قدمي بعمر ثلاث سنوات، لكن الرياضة علّمتني أن الحدود تُرسم في العقل فقط، وليس بدنياً! واليوم أنا أول قائد فريق باراليمبي في تاريخ سباق الدراجات الهوائية متعدد المراحل «جيرو ديتاليا إي» «Giro d”Italia E» الشهير للدراجات الهوائية ذات الدعم الكهربائي، وأنا أستخدم قصّتي للترويج لمفهوم الشمولية وإلهام الناس أكثر عبر رياضة ركوب الدراجات الهوائية. والمشاركة في «لي تاب» هو حلم بالنسبة لي، وركوب الدراجة في هذا الحدث الأيقوني، إلى جانب الأبطال وآلاف الدراجين الشغوفين، يمثل بالضبط ما أؤمن به، ألا وهو أن الرياضة للجميع».