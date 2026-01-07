منتخب الدراجات يستعد في الفجيرة لطواف الشارقة وبطولة آسيا

يخوض منتخب الدراجات معسكراً تدريبياً في الفجيرة، ضمن برنامجه التحضيري للمشاركة في طواف الشارقة، إلى جانب بطولة آسيا للطريق، في إطار الاستعداد للاستحقاقات المقبلة على المستويين المحلي والقاري. ويقام المعسكر تحت إشراف مدير المنتخبات محمد بن شفيع، وبمشاركة اللاعبين: أحمد المنصوري، راشد البلوشي، محمد المطيوعي، عبدالله الحمادي، عبدالعزيز الهاجري، حارب المرزوقي، يوسف أميري، ومحمد محراب.



ويركز المعسكر على تنفيذ برامج تدريبية متنوعة تهدف إلى رفع المعدلات البدنية والفنية، والعمل على الجوانب التكتيكية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين اللاعبين، بما يضمن جاهزيتهم لخوض المنافسات المقبلة بأفضل صورة ممكنة. ويأتي اختيار الفجيرة لاحتضان المعسكر لما توفره من أجواء مناسبة ومسارات تدريبية متنوعة، تساعد على محاكاة ظروف السباقات، بما يخدم أهداف الإعداد ويعزز من فرص الظهور القوي في البطولات القادمة