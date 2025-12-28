تنطلق 23 يناير المقبل.. اللجنة المنظمة لطواف الشارقة تتفقد مراحله الخمس النسخة 11



في إطار استعدادها للنسخة الـ11 من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية، تفقدت اللجنة العليا المنظمة مؤخراً المراحل الخمس للطواف وتجهيزاتها المختلفة، وأبدت ملاحظاتها لتوفير أكبر ضمانات النجاح للحدث الذي يحظى برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي سيجوب أشهر معالم ورموز الإمارة خلال الفترة من 23 إلى 27 يناير المقبل.



قام بالجولة التفقدية وفد ضم الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، وبخيت سعيد القرص نائب مدير الطواف، وعدد من رؤساء اللجان الفرعية والأعضاء، حيث تم الوقوف على التجهيزات اللوجستية لكل مرحلة والخدمات المتوفرة للمشاركين والحكام وفرق العمل والجمهور.



يذكر أن اللجنة المنظمة للحدث الدولي الكبير تضم عبدالله سلطان الدح عضو مجلس الشارقة الرياضي رئيساً، والدكتور ياسر عمر الدوخي نائباً ومدير الطواف، وبخيت سعيد القرص نائباً لمدير الحدث، والرائد عبدالعزيز اليحيائي رئيساً للجنة الأمنية، وحميد هاشل الخروصي رئيساً للجنة الفنية والحكام، وعبدالله حسين آل علي رئيساً للجنة الخدمات المساندة، وآلاء أحمد النقبي رئيساً للجنة المالية، وزكية سهيل المشرخ رئيساً للجنة الإعلام، ومريم علي شهيل رئيساً للجنة التسويق، وخالد محمد أحمد رئيساً للجنة العلاقات العامة والمواصلات، وخالد عبدالله الجنيبي رئيساً للجنة الأداء والتطوير، وجاسم الدوخي رئيساً للجنة الطبية، وأحمد علي السلمان رئيساً للجنة المراسم والتشريفات، ويوسف حسن الحوسني رئيساً للجنة الفعاليات المصاحبة، ومحمد صلاح منير مقرر اللجنة.