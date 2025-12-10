اتحاد الدراجات يثمن دعم مجلس الشارقة للاعبي المنتخب



أشاد المهندس منصور جمعة بوعصيبة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، بالدعم الكبير والمتواصل، الذي يقدمه مجلس الشارقة الرياضي للاعبين الموهوبين، وذلك في إطار برنامج رعاية الموهوبين، الذي يهدف إلى إعداد وتطوير لاعبي المنتخبات الوطنية وتهيئتهم للاستحقاقات المقبلة.



وقال منصور بوعصيبة، إن المعسكر الخارجي المقام في مدينة جيرونا الإسبانية لمدة أسبوعين «14 يوماً»، يأتي ضمن الخطة الفنية للاتحاد لتطوير مستويات اللاعبين وصقل مهاراتهم، من خلال الاحتكاك الخارجي والتدريب في واحدة من أهم مراكز الإعداد الأوروبية في رياضة الدراجات.



ويشارك في المعسكر كل من لاعبي المنتخب الوطني: عبدالله الهاشمي «الحمرية»، سلطان الحمادي «خورفكان»، وسيف الغاوي «الشارقة»، تحت قيادة مدرب المنتخب الوطني أحمد المري، الذي يرافق اللاعبين طوال فترة المعسكر.



وأكد رئيس اتحاد الإمارات للدراجات أن برنامج رعاية الموهوبين يستهدف دعم اللاعبين المختارين من المنتخبات الوطنية، عبر توفير المعسكرات الخارجية، البرامج الفنية المتخصصة، والمكافآت المالية التحفيزية، بما يسهم في بناء جيل قادر على تمثيل دولة الإمارات بشكل مشرف في المحافل الإقليمية والدولية.



وأضاف بوعصيبة: «نشكر مجلس الشارقة الرياضي على دعمه المتواصل للاعبي أندية الإمارة، وحرصه الدائم على رعاية الموهوبين وتمكينهم من خوض تجارب احترافية نوعية تسهم في تطوير مستوياتهم الفنية والبدنية». واختتم مؤكداً أن التعاون المثمر مع مجالس الرياضة والأندية يشكل ركيزة أساسية في استراتيجية الاتحاد، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من البرامج التطويرية، التي تستهدف لاعبي المنتخبات الوطنية، وتعزز مسيرتهم الرياضية.