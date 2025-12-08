«تورك للدراجات» يتصدر سباق كلباء بدوري «الهواة»



‏ فاز محمد المرزوقي دراج فريق تورك للدراجات الهوائية بصدارة فئة الهواة «فردي عام» لسباق كلباء للطريق ضمن منافسات الدوري المحلي ، لمسافة 66 كم، بمشاركة 150 دراجا من فئات الأندية تحت 23 عاما، الشباب والهواة والمقيمين، وأقيم السباق بمدينه كلباء ونظمه اتحاد الامارات للدراجات الهوائية.

وأكد زعل بن زعل مدير فريق تورك أن السباق جاء قويا، معربا عن سعادته بتحقيق المركز الأول وقال أن هذه النتائج الجيدة ثمرة العمل الجماعي، كما أشاد زعل بن زعل بالدعم الذي يجده فريقه من الجهات الراعية وفي مقدمتها شركتي دبي للاستثمار و مجمع دبي للاستثمار والبراري للعقارات وأيرويكس سايكلنج وأوكلي، وهو ما كان له بالغ الأثر في التفوق الذي يحققه دراجو الفريق.

يذكر أن فريق تورك فريق هواه مجتمعي إماراتي تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً.