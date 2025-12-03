دراجان إسبانيان يجوبان الإمارات السبع احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54



قام دراجان إسبانيان احتفالاً بعيد الاتحاد الـ54 بخوض رحلة استثنائية على دراجتيهما الهوائيتين عبر إمارات الدولة السبع، انطلاقاً من أمام مسجد الشيخ زايد في إمارة الفجيرة وصولاً إلى مسجد الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، في مسار طويل. وجاءت المبادرة لتجسد مشاعر التقدير التي يكنها الدراجان للإمارات، وما تمثله من قيم راسخة في الوحدة والتنمية والتعايش.



وأكد الدراجان أبراهام لاأو وأدريان ساتوي، أن هذه الرحلة تمثل لهما أكثر من مجرد تحد رياضي، فهي تعبير عن الامتنان لهذه الأرض التي احتضنتهما لسنوات، وللقيم التي تعكسها الدولة في مسيرتهما، مثل الانضباط والتواضع والعمل بروح الفريق. من جانبه، قدم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية كافة أوجه الدعم للدراجين حتى وصولهما إلى أبوظبي.



أعلنت إمارة دبي انضمامها إلى شبكة المدن المرنة العالمية والتي تضم نخبة من المدن الرائدة حول العالم في مجال تعزيز المرونة الحضرية واستدامة التنمية، تأكيداً على المكانة الرفيعة التي حققتها دبي في مجال إدارة الأزمات والمخاطر، وتبنيها أفضل الممارسات في بناء مدن أكثر جاهزية وقدرة على التكيف مع مختلف التحديات المستقبلية.



وفي هذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة دبي، أن انضمام مدينة دبي إلى الشبكة يعد إضافة نوعية تعزز مكانة دبي على خارطة المدن العالمية القادرة على استباق المخاطر والتكيف مع مختلف التحديات، وترسخ ريادتها كنموذج عالمي في المرونة والاستدامة الحضرية.



ودبي هي أول مدينة خليجية تنضم إلى شبكة المدن المرنة العالمية، في حين تطمح إلى أن تكون مشاركتها ضمن هذه الشبكة إيجابية وملهمة، كنموذج يحتذى به، ويشكل حافزاً لتشجيع بقية المدن على الانضمام إلى هذه الشبكة الرائدة بما يضمن تكامل الجهود العالمية في الاستعداد للمستقبل وتبادل أفضل الممارسات والتجارب العالمية من أجل تعميم الفائدة على العالم أجمع. (دبي ـ البيان)



