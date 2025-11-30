شرطة دبي تتوّج الفائزين في سباق «الروح الإيجابية» للدراجات الهوائية



توّجت القيادة العامة لشرطة دبي الفائزين في سباق «الروح الإيجابية» للدراجات الهوائية في نسخته الثالثة، الذي أقيم بمشاركة 132 متسابقاً من كلا الجنسين، وحضور 1800 زائر تفاعلوا مع الحملات والفعاليات التوعوية والترفيهية الجانبية.

ويأتي السباق، الذي نظمته إدارة نادي ضباط شرطة دبي، ومجلس الروح الإيجابية، ومركز شرطة ند الشبا، ومركز بطاقة إسعاد، في إطار رؤية شرطة دبي الرامية إلى ترسيخ مفاهيم التلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة، من خلال فعاليات رياضية وثقافية تفاعلية، تجسّد الشراكة الحقيقية بين المؤسسة الأمنية وأفراد المجتمع.



وكرّم الرائد عادل محمد حسن، مدير المشاريع التطويرية بنادي الضباط، وفاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية، الفائزين في السباق، حيث حصد ماكسيم أورخوف من روسيا المركز الأول في فئة الرجال، تلاه كوين فيرملتفورت من هولندا في المركز الثاني، وإيليا ششيغولكوف من روسيا في المركز الثالث، وفي فئة النساء، حصدت إينيس كانتيرا كاراسكو من إسبانيا المركز الأول، تلتها أكفيله جدراتيته من ليتوانيا في المركز الثاني، في حين جاءت داريا فومينا من روسيا في المركز الثالث. وفي فئة الناشئين للبنات، حازت دارسي جانيس منتون من بريطانيا المركز الأول، في حين فاز ماركوس دي نيل من بلجيكا المركز الأول لفئة الناشئين بنين، ونال دان كريستوف تانغيلون من الفلبين المركز الثاني، وجاء يوسف ثاني من الإمارات في المركز الثالث.



وأكد الرائد عادل حسن أن تنظيم السباق يأتي في إطار حرص شرطة دبي على إطلاق مبادرات وفعاليات تعزز من جودة حياة الأفراد وتحفزهم على ممارسة الرياضة، خاصة وأن السباق يتزامن مع «تحدي دبي للياقة 30*30». وأضاف: «شهدنا مشاركة واسعة من الجماهير من مختلف الأعمار والجنسيات، وهو ما يؤكد نجاحنا عاماً تلو الآخر في استقطاب أفراد المجتمع للمشاركة في الفعاليات الرياضية. نعمل باستمرار على إطلاق مبادرات تدعم التنوع، وتستجيب لتطلعات مختلف الفئات العمرية والمهنية، بما يدعم التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في إسعاد المجتمع».



وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية: «إن السباق تجسيد فعلي لقيم التسامح والتعايش التي نسعى لترسيخها في المجتمع. كما نهدف من خلال هذا الحدث إلى تعزيز التفاعل الإيجابي بين أفراد الشرطة والمجتمع، في بيئة يسودها الحماس والصحة والنشاط».

وأضافت: «إن هذه الفعاليات ليست فقط وسيلة لتعزيز اللياقة البدنية، بل أداة قوية لبناء العلاقات الإنسانية، وزيادة الوعي بأهمية العيش بأسلوب حياة صحي ومتوازن».

وعلى هامش السباق، خُصصت منطقة ترفيهية للصغار، كما قدم مركز حماية الدولي فعاليات توعوية للأسر، وأخرى ترفيهية ومسابقات وهدايا، لتكون تجربة ممتعة لجميع زوار السباق.