شرطة دبي تنظم مبادرة «ركوب الدراجات الهوائية» في ميدان ند الشبا

نظم مركز شرطة ند الشبا، بالتعاون مع مجلس الروح الإيجابية والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، مبادرة «ركوب الدراجات الهوائية» في مضمار ميدان ند الشبا، وذلك بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 30*30. وشهد انطلاق المبادرة المقدم فيصل صقر المري، نائب مدير مركز شرطة ند الشبا، وبمشاركة أكثر من 100 متسابق من العسكريين والمدنيين.



وأكد المقدم فيصل صقر المري، أن مبادرة «ركوب الدراجات الهوائية» تأتي ضمن التزام شرطة دبي الراسخ بدعم توجهات حكومة دبي الرامية إلى تعزيز نمط حياة صحي، وتحفيز المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية بشكل مستدام. وأضاف: «نؤمن بأن الأمن المجتمعي لا يقتصر على الحفاظ على النظام فقط، بل يشمل أيضاً الإسهام في بناء مجتمع أكثر صحة وسعادة. ومن هذا المنطلق، فإننا مستمرون في تبني المبادرات التي تعزز الرفاهية البدنية والنفسية لأفراد المجتمع، خصوصاً أن رياضة الدراجات الهوائية تعد من الرياضات المفيدة صحياً وبيئياً للمجتمع».