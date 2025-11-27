«دي بي ورلد» راعٍ رئيس لـ «كأس العالم للترايثلون للسيدات»



تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، ينظم مجلس دبي الرياضي «كأس العالم للترايثلون للسيدات»، 7 ديسمبر المقبل، في جزر دبي، ليكون أول فعاليات «مبادرة الشيخة هند الرياضية»، ضمن خطة دبي الرياضية 2033، التي أعلن عنها سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وتهدف إلى تطوير وتمكين المرأة في مختلف الرياضات التنافسية.



أعلن مجلس دبي الرياضي عن رعاية مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» للحدث، الذي يقام لأول مرة في العالم، ويرسخ مكانة دبي الرائدة مركزاً دولياً لاستضافة وتنظيم الفعاليات الرياضية الدولي الكبرى، انطلاقاً من دورها في تمكين المرأة، وتوفير فرص متكافئة للمشاركة في مختلف المجالات الرياضية، وينظمه المجلس تحت إشراف الاتحاد الدولي للترايثلون، وبالتعاون مع الاتحاد الإماراتي للترايثلون.



قال عبد الله بن دميثان الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «نفخر بدعم النسخة الأولى من بطولة العالم للترايثلون للسيدات، وهو حدث عالمي يحتفي بقوة وإصرار ومواهب النساء الرياضيات. ويجسد هذا الحدث إيماننا بدور الرياضة في إلهام المجتمعات، وتعزيز الرفاه، وإتاحة الفرص لتمكين المرأة من التميز داخل الملعب وخارجه. نتطلع إلى الترحيب بالمشاركات من مختلف أنحاء العالم في جزر دبي».

في إطار التحضيرات المكثفة، عقدت اللجنة المنظمة سلسلة اجتماعات دورية مع الاتحاد الدولي للترايثلون، واتحاد الإمارات للترايثلون، وقناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للحدث، وشرطة دبي، ودبي القابضة مستضيف الحدث، لضمان تنظيم البطولة وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وتوفير بيئة تنافسية محفزة وآمنة لجميع المشاركات.



تتضمن البطولة التنافس في رياضات الترايثلون الثلاث: السباحة، الدراجات الهوائية، والجري، ضمن خمس فئات، هي فردي المحترفات، وفردي سبرينت للهواة لمسافة 750 متراً سباحة، 20 كيلومتراً دراجات، و5 كيلومترات جري، وفردي سوبر سبرنت للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 متر سباحة، 10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جري، بالإضافة إلى فئة الفرق، التي تشارك فيها ثلاث متسابقات في كل فريق، تتنافس كل واحدة منهن في رياضة مختلفة، ضمن مسافتي السبرينت والسوبر سبرنت.



يتواصل التسجيل للنساء للمشاركة في جميع فئات السباق من جميع الجنسيات، من عمر 18 عاماً فما فوق، عبر الموقع الرسمي للحدث www.wtwcdubai.ae، حتى 3 ديسمبر المقبل، ودعت اللجنة المنظمة للحدث جميع النساء من مختلف الفئات والمستويات البدنية، للإسراع بالتسجيل والمشاركة في هذا الحدث التاريخي، لوضع بصمتهن في مشهد رياضي عالمي جديد.



تأتي هذه المبادرة ضمن خطة دبي الرياضية 2033، ورؤية مجلس دبي الرياضي الاستراتيجية لتمكين المرأة، وتعزيز حضورها في المحافل الرياضية الدولية، ورفع معدلات مشاركة المرأة في الرياضات التنافسية، وتوفير منصات دولية تتيح لها المنافسة والتميز في بيئة محترمة، تُعلي من شأنها وتحترم خصوصيتها.