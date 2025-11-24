الدراج يوسف ميرزا في جلسة ملهمة لطلاب مدارس دبي - الخوانيج



بالتزامن مع فعاليات تحدي اللياقة في دبي، نظّمت مدارس دبي - الخوانيج جلسة ملهمة، استضافت خلالها يوسف ميرزا الحمادي لاعب منتخب الإمارات للدراجات الهوائية والبطل الآسيوي، وذلك ضمن جهود المدرسة لتعزيز ثقافة الرياضة بين الطلاب وإلهامهم بقصص النجاح الإماراتية. وجاءت هذه الاستضافة تقديراً لمسيرة ميرزا الرياضية الحافلة بالإنجازات، ودوره البارز في تشجيع الجيل الناشئ على تبنّي أسلوب حياة صحي والتحلي بروح المثابرة والعزيمة لتحقيق أحلامهم.



وخلال الجلسة، شارك البطل يوسف ميرزا الطلاب تجربته ومسيرته الرياضية المتميزة، مستعرضاً أهم محطاته وإنجازاته في عالم الدراجات الهوائية، في أجواء تفاعلية حفّزت الطلاب على طرح الأسئلة حول الرياضة وأهمية الالتزام والطموح.

وقال ميرزا: أشعر بسعادة كبيرة عندما أرى شغف الطلاب وما لفت انتباهي حقاً هي أسئلتهم الدقيقة التي تعكس وعيهم ورغبتهم في تحقيق التميز؛ فالنجاح يبدأ من المدرسة، ومن لحظة يؤمن فيها الطالب بقدراته ويقرر أن يسعى نحو حلمه.



بدورها أكدت سمر بركة نائب مدير مدارس دبي - الخوانيج أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التربوية الهادفة لتعزيز الوعي الرياضي لدى الطلاب، وربطهم بنماذج إماراتية ناجحة تجسد قيم التفوق والإصرار.

وعبّر أحد الطلاب عن انطباعه قائلاً: كان اللقاء مع البطل يوسف ميرزا تجربة رائعة ومميزة! شاركنا خلالها قصته وحفّزنا على ممارسة الرياضة والسعي لتحقيق أحلامنا. وفي ختام الجلسة، قامت إدارة المدرسة بتكريم البطل ميرزا، تقديراً لجهوده وتميّزه الوطني، كما تم التقاط صورة جماعية بهذه المناسبة.