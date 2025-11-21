متسابق يشارك في 100 ترايثلون.. رقم قياسي ضمن تحدي دبي للياقة



أكمل أحد أبرز رياضيي التحمل في دولة الإمارات تحدياً استثنائياً استمر 100 يوم، انطلق من مياه شاطئ كايت بيتش، فمنذ بداية رحلته، واصل غاني سليمان أداء تمريناته اليومية في تجسيد حقيقي لمعنى الالتزام الذي يقوم عليه تحدي دبي للياقة.

الأحد الماضي، اختتم غاني سليمان التحدي بإتمام الترايثلون رقم 100 على التوالي لمسافة 100 كيلومتر. وبعد أن سجل الشهر الماضي رقماً قياسياً في موسوعة غينيس عند 80 ترايثلون، واصل تدريباته اليومية دون انقطاع حتى وصل إلى اليوم المئة، وشملت هذه التدريبات السباحة لمسافة 2 كيلومتر، وركوب الدراجات لمسافة 80 كيلومتراً، والجري 18 كيلومتراً يومياً، بإجمالي 10,000 كيلومتر خلال 100 يوم.



وجاء ختام هذا الإنجاز في بطولة ترايثلون دبي T100 في مضمار «ميدان»، حيث أنهى سليمان رحلته أمام آلاف الرياضيين والمشجعين. وانطلقت هذه الرحلة في 8 أغسطس من شاطئ كايت بيتش، الذي يستضيف هذا العام قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة، ليصبح تحديه مصدر إلهام داخل مجتمع اللياقة في دبي على مدار موسم الخريف.



ويمثل هذا الإنجاز إضافة ملهمة خلال تحدي دبي للياقة 2025، إذ يبرهن أن الأهداف الكبيرة يمكن أن تتحقق بالالتزام اليومي والدعم المجتمعي. وتتضاعف رمزية هذا الحدث مع تزامن ختام التحدي مع فعاليات تحدي دبي للياقة وبطولة دبي للترايثلون T100 الممتد من 13 إلى 16 نوفمبر الجاري، ضمن الجولة العالمية لسباق الترايثلون T100.



وشهدت البطولة مشاركة نخبة من محترفي رياضات التحمل إلى جانب المشاركين من مختلف الأعمار ومستويات اللياقة، وهو ما يعزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة لرياضات التحمل على مختلف المستويات.

وعلى صعيد مجتمعي إنساني، يسهم تحدي غاني في جمع التبرعات لدعم الأطفال المتضررين من النزاعات، في تأكيد جديد على أن اللياقة يمكن أن تكون قوة للتغيير الإيجابي، وهو ما يهدف إليه تحدي دبي للياقة منذ انطلاقه عام 2017.



وتُعد بطولة ترايثلون دبي T100، إحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تقام بالتزامن مع تحدي دبي للياقة 2025، فخلال شهر نوفمبر، تتحول دبي إلى احتفال متواصل بالحركة والعافية والمشاركة المجتمعية. فمن 1 إلى 30 نوفمبر، يدعو تحدي دبي للياقة 2025 الجميع إلى الالتزام بـ30 دقيقة من النشاط البدني يومياً لمدة 30 يوماً، عبر ثلاث قرى مجانية للياقة، و30 مركزاً مجتمعياً، وأربع فعاليات جماهيرية رئيسية، وآلاف الحصص والأنشطة المجانية في مختلف أنحاء المدينة.