«أبوظبي الرياضي» يعلن عن مسار سباق «بايك جران فوندو» للدراجات الهوائية



أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن مسار النسخة الرابعة من سباق «بايك أبوظبي جران فوندو» للدراجات الهوائية، المقرر إقامته يوم 21 ديسمبر المقبل انطلاقاً من استاد هزاع بن زايد في العين ووصولاً إلى مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، لمسافة 150 كلم. ويمر الدراجون المشاركون بعدد من الطرق الرئيسة في منطقة العين منها شارع توام، وشارع الروضة، وطريق رزين، قبل الوصول إلى خط النهاية في أبوظبي عند مهرجان الشيخ زايد.



ويضم المسار خمس نقاط للتزود بالمياه لضمان راحة وسلامة المشاركين طوال السباق. ويتميز السباق هذا العام بمسارات مستقيمة طويلة، إضافة إلى بعض المنحدرات والارتفاعات الخفيفة جداً، ما يجعله مناسباً لكل من المتسابقين المحترفين والهواة الطموحين.



وأكد طلال الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أن السباق ركيزة أساسية في مسيرة الإمارة لتكون وجهة عالمية لرياضة الدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن النسخة الرابعة تشهد زيادة كبيرة في قيمة الجوائز لتصل إلى مليوني درهم موزعة على 364 فائزاً، الأمر الذي يعكس التوسع والتطور المستمر للحدث.



وقال الهاشمي: إن نسخة هذا العام تنطلق من منطقة العين وتنتهي في أبوظبي، مقدمةً تجربة جديدة للمشاركين بعد ثلاث نسخ سابقة انطلق فيها السباق في الاتجاه المعاكس. ويُعد السباق جزءاً من منصة «بايك أبوظبي» ومبادراتها السنوية التي تهدف إلى تعزيز أسلوب الحياة الصحي والمستدام، والارتقاء بجودة الحياة، وتجسيد التزام الإمارة بجعل رياضة الدراجات جزءاً أساسياً من حياة المجتمع.