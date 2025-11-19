أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات سابقاً في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى أسامة الشعفار عضو المجلس الوطني الاتحادي السابق ورجل الأعمال ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات إثر حادث أليم في أوزبكستان وشغل الشعفار المولود عام 1974 مناصب رياضية عدة بينها رئيس اتحاد الإمارات لرياضة بناء الأجسام واللياقة البدنية ثم رئاسة الاتحاد الآسيوي للعبة، قبل أن يتولى رئاسة الاتحادين الإماراتي والآسيوي للدراجات ومنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي، وشغل منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي وعضوية لجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية.

ونال الشعفار الحاصل على دكتوراه فخرية من كلية العلوم الرياضية في أوزبكستان، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي عام 2018، وجائزة الإنجاز الرياضي، والوسام الذهبي عام 2009 من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام.