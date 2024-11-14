سباق «بايك أبوظبي غران فوندو» للدراجات اليوم



تنطلق في السادسة صباح اليوم النسخة الثالثة من «سباق بايك أبوظبي غران فوندو للدراجات الهوائية»، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، على مسار بطول 150 كلم، يبدأ من مهرجان الشيخ زايد في الوثبة بأبوظبي، وينتهي في مسار العين للدراجات الهوائية.

ويبلغ مجموع جوائز السباق 2 مليون درهم، ويعد إحدى أبرز الفعاليات الرياضية، ويعزز جهود أبوظبي في تنظيم فعاليات عالمية المستوى لرياضة الدراجات، كما يسلط الضوء على أهمية هذه الرياضة ودورها في تحسين صحة المجتمع.

وكانت قرية السباق قد فتحت أبوابها لاستقبال المشاركين يوم الثلاثاء الماضي، في نادي أبوظبي للدراجات بجزيرة الحديريات، لتسليم الحقائب ومستلزمات السباق، كما أصدرت اللجنة المنظمة للسباق الكتيب الخاص بالسباق، والذي يحتوي على تفاصيل السباق واللوائح ومواقع البداية ومحطات التزود بالمياه على طول المسار، كما ستجتمع اليوم، الجمعة، اللجنة المنظمة والحكام مع الفرق، لبحث بعض الأمور المتعلقة بالخدمات اللوجستية والفنية.

وقال طلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «النسخة الثالثة من السباق ستشهد منافسة كبيرة على مسار بطولة 150 كلم من أبوظبي، وصولاً إلى العين بمجموع جوائز تصل قيمتها إلى 2 مليون درهم، حيث يعتبر السباق جزءاً من منصة بايك أبوظبي وفعالياته الممتدة على مدار العام».

وقال فابريزو داميكو، المدير التنفيذي للعمليات في آر سي اس للرياضة والفعاليات، ومدير سباق بايك أبوظبي غران فوندو للدراجات الهوائية: «من المثير رؤية الحماسة المتزايدة من الدراجين للمشاركة في هذا الحدث، الذي يجمع الدراجين من مختلف أنحاء العالم».

وأضاف: «في هذا العام نفخر باستقبال مشاركة دولية أوسع، والمزيد من الفرق والدراجين من جميع أنحاء العالم، كما اعتمدنا سابقاً فئة المواطنين الجديدة، التي من المتوقع أن تجذب مزيداً من الاهتمام والمشاركة مقارنة بعام 2023، مما يضيف بعداً آخر لنمو الحدث».

وأشار داميكو إلى أن مسار السباق يجعله سباقاً صعباً وقاسياً، حيث يختبر التحمل والعزيمة في آن معاً، مبيناً أن السباق يمنح الفرصة لجميع المستويات، للتنافس جنباً إلى جنب، موضحاً أن الجميع على أهبة الاستعداد للخروج بنجاح مبهر من هذا الحدث للعام الثالث على التوالي».