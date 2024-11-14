الشركاء والداعمون لـ«تحدي دبي للياقة» يسهمون في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم

مع انطلاق الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة، استقطبت الفعالية الممتدة على مدار شهر كامل دعما لا مثيل له من مجموعة واسعة من الشركاء، ما يعكس الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وحرص كافة الأطراف على إنجاح الفعاليات والمبادرات التي تطلقها وتستضيفها المدينة.

تمثل مبادرة اللياقة البدنية الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، محوراً أساسياً لرؤية دبي لمجتمع أكثر صحة، حيث تلهم سكان المدينة وزوارها تبني أنشطة اللياقة البدنية كعادة يومية.

وتستمر هذه المبادرة، التي تنظمها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي، في تحقيق مزيد من النمو بفضل الالتزام الراسخ للعديد من الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ والشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وe&، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، وووب، وشمال - كايت بيتش؛ والشركاء الرسميين: غرف دبي، ومؤسسة الإمارات العامة للبترول؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات.

منذ إطلاق هذه المبادرة في عام 2017، شهد تحدي دبي للياقة زيادة بنسبة 206 بالمئة في عدد المشاركين، ما يعكس الالتزام المتزايد للمجتمع باللياقة البدنية والصحة.

وشارك في دورة العام الماضي من التحدي 2,4 مليون شخص، بزيادة قدرها 8,7 بالمئة عن العام السابق، حيث استقطبت الفعاليات الجماعية مثل "تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية دي بي ورلد، و"تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي، أعداداً ضخمة من المشاركين.

وفي دورة هذا العام، وبفضل الجهود المشتركة مع الشركاء، تلتزم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي بتقديم أجندة فعاليات استثنائية لمدة 30 يوماً تتضمن أحداثاً وأنشطةً مجانية للياقة البدنية يمكن للجميع المشاركة فيها.

ولا تشجع دورة هذا العام على تحقيق إنجازات فردية فحسب، ولكنها تعزز أيضاً روح المجتمع والمشاركة الجماعية بما يدعم الصحة العامة، وتحقيق الهدف الأساسي وهو جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "يعكس تحدي دبي للياقة الطاقة والديناميكية التي تتميز بها مدينتنا والتزامها بتعزيز الصحة. وتدعم كل دورة من التحدي سعينا الجماعي نحو الارتقاء بالصحة والعافية، بدعم من شركائنا الكرام".

وأضاف: "منذ انطلاقته، نجح تحدي دبي للياقة في نشر رسالته القوية وهدفه الطموح المتمثل في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم في جميع أرجاء المجتمع.

وقد زاد الحماس وكذلك الالتزام الكبير من الجمهور مع كل دورة، وانضم المزيد من الشركاء واستضافت مواقع جديدة في جميع أنحاء المدينة العديد من الأحداث والأنشطة.

وتوسعت قاعدة المشاركين من عشاق اللياقة البدنية والعائلات لتشمل الآن الجهات الحكومية والمنظمات والشركات الخاصة، وتحرص جميعها على أداء دور في النجاح المستمر لتحدي دبي للياقة.

ويؤكد هذا التعاون الواسع النطاق على الأهمية المتزايدة للتحدي مع تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية الأوسع نطاقاً".

ومن جانبه، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "لا يعد تحدي دبي للياقة مجرد فعالية سنوية، بل توجهاً نحو أسلوب حياة أكثر صحة للجميع.

وفي إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تطور التحدي ليصبح أكبر مبادرة عالمية مجانية للياقة البدنية من نوعها.

ويسهم شركائنا بدور محوري في تحقيق هذه الرؤية الفريدة، ما يتيح لنا الوصول إلى جمهور أوسع وإحداث تأثير كبير. ويحقق تحدي دبي للياقة نمواً كبيراً عاماً بعد عام، ويلهم الأفراد من جميع الأعمار والجنسيات والقدرات لعيش حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وبالتعاون مع شركائنا، نلتزم بإحداث أثر إيجابي من أجل الأجيال المقبلة مع تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للصحة واللياقة البدنية".

وقال دانيال فان أوترديك، الرئيس التنفيذي للاتصالات في دي بي ورلد: "نفخر بشراكتنا الراسخة مع تحدي دبي للياقة. تستقطب قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30×30 للياقة آلاف الزوار كل يوم من أجل تحقيق هدف ممارسة التمارين الرياضية لمدة 30 دقيقة يومياً وعلى مدار 30 يوماً.

كما أننا على بُعد أقل من أسبوع من انطلاق تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، وهو التحدي المرتقب الذي ينتظره عشاق ركوب الدراجات كل عام خلال تحدي دبي للياقة".

ومن جانبه، قال أحمد ابراهيم الزرعوني، مدير ادارة الحدائق والمرافق الترفيهية، بلدية دبي: "في إطار التزامنا المتواصل بتعزيز جودة الحياة للجميع، تفخر بلدية دبي بكونها شريكًا رئيسيًا في تحدي دبي للياقة لتنظيم تحدي دبي للجري وتحدي دبي للدراجات الهوائية وتحدي دبي للتجديف. كما سنقدّم من خلال قرية بلدية دبي للياقة في حديقة زعبيل مرافق وتجارب عالمية المستوى لتحفيز كافة سكّان الإمارة، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، على المشاركة في هذه الفعاليات.

إن مواصلة العمل على تعزيز أنماط الحياة الصحية والنشطة، وتوفير المساحات العامة التي يسهل الوصول إليها، يساهم في جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطًا وملائمة للمعيشة في العالم.

ومن هذا المنطلق، قامت البلدية بتطوير أكثر من 200 حديقة في المدينة، وتم توسيع مسارات الدراجات الهوائية بنسبة 300%. اليوم، لدينا 11 مضماراً للدراجات الهوائية تمتد بطول 124,691 متراً، و55 مضمارًا للجري، و263 ملعباً رياضياً موزعة في أنحاء المدينة. وفي عام 2023، شهدنا أكثر من 1,934,214 مستخدماً لمضامير الجري والمشي".

وأضاف أبراهام كـاه، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي، قائلاً: "نفخر بكوننا العلامة المفضلة للمياه في المدينة وبدعمنا لمسيرة مجتمعاتنا نحو أسلوب حياة صحي من خلال تحدي دبي للياقة. وبما أننا شركة محلية، فإن شراكتنا مع تحدي دبي للياقة تمنحنا فرصة لإلهام جميع أفراد المجتمع لاتباع حياة صحية مع كل رشفة ماء. معًا، نروي الروح النشطة التي تتمتع بها إمارة دبي، ونعزز عافية سكانها، ونشجع الجميع على المضيّ نحو مستقبل صحي ومستدام."

وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي: "يأتي تعزيز التوازن بين العمل والحياة الشخصية لدى موظفينا والقطاع الخاص في مقدمة الأولويات. ومن خلال شراكتنا مع تحدي دبي للياقة، نؤكد من جديد التزامنا بتعزيز الرفاهية داخل المجتمع. وانطلاقاً من دورنا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في دبي، نحرص على أن يتجاوز تركيزنا نطاق دعم مجتمع الأعمال ليشمل تحفيز تبني نمط حياة صحي وأكثر استدامة لكافة شرائح المجتمع والمساهمة في الارتقاء بجودة الحياة."

وقال محمد عبد العزيز باقر، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "جي أم جي": "يسرنا المشاركة مرة أخرى في تحدي دبي للياقة، حيث يوفر فرصة مميزة لتعزيز شغف المجتمع بالنشاط وتشجيع الجميع على تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً. ونلتزم في سن آند ساند سبورتس بنشر رسالة "الرياضة أولويتنا" من أجل إلهام النشاط والصحة. ونفخر برعاية مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية في كل من قرى اللياقة البدنية في كايت بيتش وحديقة زعبيل هذا العام. وندعو الجميع للانضمام إلينا في ملاعب كرة الطائرة الشاطئية في سن آند ساند سبورتس والاستمتاع بالأجواء النابضة بالحياة في المسارح الرئيسية في كلا الموقعين".

وأضاف: "يعتبر تحدي دبي للجري من أبرز الفعاليات في المدينة، حيث سنقف جنباً إلى جنب مع أكثر من 220 ألف عدّاء، مرتدين قمصاننا الخضراء النابضة بالحياة، لنحول شوارع دبي إلى شعلة من النشاط، وسنوزع 10.000 قميص مجاناً عبر متاجرنا المختارة. نتطلع للتعاون مع الجميع لجعل دورة هذا العام من تحدي دبي للياقة الأكبر على الإطلاق مع تشجيع اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً".

وقال جان دانييل بويتيل، المدير الرياضي في مجموعة أزاديا: "مهمتنا في ديكاثلون هي جعل الرياضة واللياقة البدنية في متناول الجميع. يتماشى تحدي دبي للياقة مع رؤيتنا في تشجيع الناس على التحرك أكثر وعيش حياة أكثر صحة، حيث نقدم مجموعة من الإصلاحات المجانية للدراجات، وبالأخص للمشاركين في تحدي دبي للدراجات الهوائية، وتواجدنا في قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30 × 30 للياقة. وفي هذا السياق، نأمل أن نُحفِّز سكان وزوار مدينة دبي على تحدي أنفسهم ودفع حدودهم لاكتشاف متعة أسلوب حياة أكثر نشاطاً."

وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة دوبيزل ومجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تسعدنا شراكتنا مع تحدي دبي للياقة كشريك رسمي لهذا العام، نؤكد من خلال هذه المبادرة التزام دوبيزل المتواصل بدعم صحة المجتمع البدنية وتعزيز أسلوب حياة أكثر نشاطًا وإيجابية. نسير بفخر على خطى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي المدينة الأكثر نشاطًا في العالم، ونسعى من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة الفعالة لتحقيق هذا الهدف، وتعزيز الوعي بأهمية دور اللياقة البدنية في بناء مجتمعات صحية أكثر نشاطاً."

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى "طلبات الإمارات": "تفخر طلبات الإمارات بالمشاركة في تحدي دبي للياقة الذي ينطلق بإلهام من رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وذلك بهدف إلهام جميع الأفراد وتشجيعهم على اعتماد أنماط حياة صحية ونشيطة.

ويتمثل دورنا في دعم أنماط الحياة المتوازنة وتشجيع الجميع على الحفاظ على نشاطهم، مع توفير مجموعة متنوعة من خيارات الطعام من خلال تطبيق طلبات الذي يقدم أكبر قائمة مأكولات في دولة الإمارات.

ونسعى إلى خلق تجربة مميزة لجميع السكان والسياح في دبي خلال تحدي دبي للياقة، حيث سنسلط الضوء على خيارات الوجبات المتوازنة التي يوفرها تطبيقنا من أجل تشجيع الأفراد على التركيز على صحتهم وعافيتهم من خلال الأنشطة التفاعلية، بالإضافة إلى رعاية تحدي دبي للجري وتحدي دبي للدراجات الهوائية".

وقال ستيفان مولر، مدير التسويق لدول مجلس التعاون الخليجي في ووب: "نفخر بشراكتنا الراسخة مع تحدي دبي للياقة باعتبارنا شريك رسمي حيث نقدم جهاز تتبع الصحة القابل للارتداء.

وتتمثل مهمتنا في ووب في تمكين الجميع من إطلاق العنان لإمكاناتهم الكاملة من خلال التعرف على قدراتهم البدنية بشكل أفضل.

ونسعى لتقديم الدعم للمشاركين في تحدي دبي للياقة، من أجل الوصول إلى أهدافهم، والمساهمة أيضاً في تحقيق رؤية دبي الأوسع لتعزيز العافية والتحول إلى واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، مع بناء مجتمع أكثر سعادة وصحة".

من جانبه، قال عبدالله بن حبتور، الرئيس التنفيذي لشركة شمال: "يُعد كايت بييتش من أبرز الوجهات التي تعكس تفرّد وحيوية دبي، ونحن نفخر بدعمنا المتواصل لتحدي دبي للياقة، والمساهمة في ترسيخ أسلوب حياة صحي في كافة أنحاء الإمارة.

يمثل كايت بييتش وجهة التقاء فريدة لتجديد النشاط والحيوية، ويشكل بيئة ملهمة تشجع على المشاركة في فعاليات هذا التحدي لما يزخر به من تجارب متنوعة.

نطمح من خلال شراكتنا مع تحدي دبي للياقة لإلهام العامة، وتحفيز فريقنا في شمال على إعطاء الأولوية للعافية، وهو ما يمثل رؤية دبي لمجتمع ينعم بالصحة والازدهار".

وعلق هشام عبد الله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل، بقوله: "شراكتنا مع مبادرة تحدي دبي للياقة، هي تجسيد لالتزامنا الراسخ في وصل ببناء مجتمعات صحية نابضة بالحياة.

ونسعى سوياً من خلال هذه المبادرة الرائدة، إلى حث أفراد المجتمع لتبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً وحيوية، وإلى جعل الرفاهية ركيزة أساسية في حياتهم اليومية."

وأضاف: "كما أن شراكتنا الرسمية مع تحدي دبي للجري، تؤكد التزامنا في وصل بدعم هذه الفعالية المجتمعية الرائدة، والتي تسعى إلى تعزيز روح الحيوية والنشاط في مجتمع دبي.

وإننا على يقين بأن هذا الحدث الرياضي الملهم يمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي في حياة الناس، وتحفيز حركة مجتمعية واسعة النطاق نحو مستقبل أكثر صحة ونشاطاً".

وقال علي بن زايد الفلاسي، نائب أول رئيس التسويق في شركة بترول الإمارات: "نلتزم في "إمارات" بتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال شراكتنا مع تحدي دبي للياقة، الذي يعتبر فرصة مثالية لإلهام اللياقة البدنية في جميع أنحاء مجتمعنا.

ونسعى لتقديم الدعم للجميع من خلال التواجد في ملاعب البادل، وتوفير الصفقات الحصرية في محطات الخدمة التابعة لنا، وإبرام العديد من الشراكات، إضافة إلى إقامة الكثير من الأنشطة المؤسسية المتنوعة، بهدف الحفاظ على العادات الإيجابية وأسلوب الحياة الأكثر نشاطاً طوال العمر.

ويتماشى دعم تحدي دبي للياقة مع رسالتنا لتعزيز العافية والشمول، وتمكين الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات من النجاح".

وقالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "نؤمن في ماستركارد بأهمية دعم الأفراد وتمكينهم من الوصول إلى شغفهم وتحقيق تطلعاتهم، ويسرّنا توحيد الجهود مع شركائنا في "سيتي" لدعم "تحدي دبي للجري" الذي بات يُعد من أبرز الفعاليات في المشهد الرياضي للإمارة.

تأتي هذه الشراكة في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الحياة الصحية المتوازنة والنشطة، وسيوفر لنا هذا الحدث منصة رئيسية لإطلاق بطاقة ائتمان مبتكرة كلياً، تُسهل على العملاء إنفاقهم اليومي بطريقة آمنة وسلسة، وتقدم مزايا استثنائية تُضفي قيمة مضافة على تجربتهم".

وأشارت ماريا إيفانوفا، المدير التنفيذي ورئيسة الخدمات المصرفية لدى سيتي في دولة الإمارات العربية المتحدة: "يسعدنا التعاون مع "ماستركارد" لدعم "تحدي دبي للجري"، مما يعكس التزامنا المشترك برؤية دولة الإمارات في بناء مجتمع أكثر صحة وحيوية.

لقد أصبحت دبي وجهة عالمية للرياضة و اللياقة البدنية، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه المسيرة.

وستكون هذه الفعالية فرصة مثالية للكشف عن بطاقة سيتي و ماستركارد الائتمانية "ULTIMA" التي تم إطلاقها حديثًا، و تقديم حلول مبتكرة ومزايا تعزز الحياة اليومية لعملائنا".

انطلق تحدي دبي للياقة يوم السبت 26 أكتوبر ويستمر حتى الأحد 27 نوفمبر، حيث يشجع سكان المدينة وزوارها على الالتزام يوميا بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً.

ويسعى التحدي لإلهام الجميع في كل خطواتهم نحو تحسين صحتهم من خلال أجندة حافلة بالأنشطة وقرى اللياقة البدنية المجانية والشاملة والفعاليات والمراكز المجتمعية وصفوف اللياقة، من أجل إلى تحويل دبي إلى واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

وتتضمن أبرز فعاليات هذا العام "تحدي دبي للدراجات الهوائية" برعاية دي بي وورلد، و"تحدي دبي للجري" برعاية ماي دبي، و"تحدي دبي للتجديف" برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إضافة إلى ثلاث قرى للياقة البدنية على مدار 30 يوماً مع 21 مركزاً مجتمعياً في جميع أنحاء المدينة، ومجموعة لا حصر لها من فعاليات الشركاء وآلاف من صفوف اللياقة البدنية والأنشطة المتنوعة.

سارعوا بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com للمشاركة في واحدة من أكبر فعاليات اللياقة البدنية على مستوى العالم من أجل مستقبل أكثر لياقة.