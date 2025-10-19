120 دراجاً يشاركون في ختامي سباقات الدوري المحلي في خورفكان



اختتم اتحاد الإمارات للدراجات منافسات الجولة الجديدة من بطولة الدوري المحلي، التي أُقيمت اليوم في مدينة خورفكان لمسافة 90 كيلومتراً، بمشاركة أكثر من 120 دراجاً من مختلف الأندية والفِرق والهواة والمقيمين، إلى جانب فئتي تحت 23 سنة والشباب. شهد السباق منصور بوعصيبه رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، ويوسف ميرزا رئيس اللجنة الفنية، حيث قاما بتتويج الفائزين في ختام السباقات التي تواصلت على مدار يومين، وسط أجواء تنافسية مميزة، وتنظيم من الاتحاد.



وجاء اليوم الختامي مخصصاً لفئات الكبار وتحت 23 سنة، حيث شهد سباق الكبار لمسافة 90 كيلومتراً فوز الدراج راشد البلوشي من نادي أبوظبي بالمركز الأول، وحلّ سيف الكعبي من نادي شباب الأهلي في المركز الثاني، فيما جاء بوغريغا من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث.

وفي سباق فئة تحت 23 سنة لمسافة 90 كيلومتراً، توّج بالمركز الأول الدراج كيريل ميلر من نادي دبي، وجاء نيكولاي ألكسندر من نادي أبوظبي في المركز الثاني، بينما حلّ رينهارت من نادي شباب الأهلي في المركز الثالث.



من جانبه، أكد رئيس الاتحاد منصور بوعصيبه أن السباقات المحلية تشهد تطوراً واضحاً من عام لآخر، بفضل الدعم الكبير من مختلف الشركاء، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة من الأندية والهواة، تعكس الانتشار المتزايد لرياضة الدراجات في الدولة، وحرص الاتحاد على إعداد قاعدة قوية من المواهب في جميع الفئات.

يُذكر أن، سباقات الأسبوع الحالي أُقيمت على مدار يومين، حيث خُصص اليوم الأول، أمس السبت، لفئات الأشبال والناشئين والشابات والإناث لمسافة 36 كيلومتراً، وشهد منافسة قوية بين مختلف الفئات، في حين خُصص اليوم الثاني، اليوم الأحد، لسباقات الكبار وتحت 23 سنة، بمشاركة نخبة من أبرز الدراجين المواطنين والمقيمين.