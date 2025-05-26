منتخب الدراجات يخضع لبرنامج تدريبي متخصص

شارك لاعبو منتخب الإمارات للدرّاجات الهوائية في برنامج تدريبي متخصص في القوة واللياقة البدنية في ويلفِت مدار بالشارقة.

وأقيمت الحصة التدريبية خلال أوقات الذروة، الأمر الذي أتاح لرواد النادي فرصة متابعة تدريبات نخبة لاعبي الدراجات بالدولة عن قرب. وتضمن البرنامج مشاركة 13 من درّاجي منتخب الإمارات للرجال في جلسة تدريبية مدتها 90 دقيقة وركّزت على تمارين القوة والتحمّل التي تمزج بين الحركات المركّبة وتمارين الكارديو، وذلك تحت إشراف مدرّبين معتمدين من هايروكس. ويأتي هذا التوجه المتزايد لاعتماد تمارين القوة ضمن برنامج التدريب الخاص بالدرّاجين لتعزيز أدائهم وكفاءتهم البدنية.

وقال المهندس منصور بوعصيبة، رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية: نسعى باستمرار لضمان حصول منتخبنا الوطني على أحدث وأفضل أساليب التدريب والتعافي المتاحة عالمياً. ويتماشى تعاوننا مع أندية رياضية متطوّرة مثل ويلفِت مع رؤيتنا في بناء ثقافة رياضية متكاملة ومستدامة في مختلف أنحاء الدولة.

كما صرّح محمد العليلي عضو فريق الإمارات للدرّاجات، قائلاً: «يسهم هذا النوع من التمارين بشكل كبير في تعزيز خصائص القوة والتحمل اللازمتين لخوض السباقات. وربما يكون الأمر شاقاً، لكنه يحدث فارقاً حقيقياً عند ركوبنا لمسافات طويلة وتحت درجات حرارة مرتفعة. كما أن فترة استعادة الراحة لا تقل أهمية عن التدريب ذاته.

وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم جدول الفعاليات الرياضية في الدولة، والتي تسعى إلى تطوير منظومة رياضية ذات مستوى عالمي بالتوازي مع تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الصحة والعافية في المجتمع. وتُعدّ هذه الخطوة جزءاً مهماً من التعاون المستمر بين أرادَ واتحاد الإمارات للدرّاجات لدعم تطوّر الدراجين المميزين وتعزيز المشهد الرياضي في دولة الإمارات بشكل عام.