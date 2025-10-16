«عربي الدراجات» يبحث طلب انضمام جزر القمر



استقبل ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، في مقر الاتحاد، رفيق أبوبكر محمد، نائب رئيس اتحاد جزر القمر للدراجات، وذلك لبحث طلب انضمام اتحاد جزر القمر إلى عضوية الاتحاد العربي للدراجات. باعتبار أن جزر القمر عضو في جامعة الدول العربية.



وجرى خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، وسبل دعم وتطوير رياضة الدراجات في جزر القمر، بما يسهم في تعزيز الحضور العربي في مختلف المحافل القارية والدولية.



وأكد رئيس الاتحاد العربي للدراجات حرص الاتحاد على توسيع قاعدة العضوية ودعم الاتحادات الوطنية الراغبة في الانضمام، بما يتماشى مع رؤية الاتحاد في توحيد الجهود العربية للنهوض برياضة الدراجات في المنطقة.



من جانبه، أعرب رفيق أبوبكر محمد عن تقديره للاتحاد العربي للدراجات على دعمه وتشجيعه لانضمام جزر القمر إلى المنظومة العربية، مؤكداً على التعاون والمشاركة في البطولات والفعاليات العربية المقبلة.