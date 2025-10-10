ذهبيتان جديدتان للإمارات في البطولة العربية للدراجات بالعراق



واصلت دراجات الإمارات تألقها اللافت في البطولة العربية للدراجات على الطريق، المقامة في محافظة السليمانية العراقية، بعدما أضاف منتخبا الكبار والناشئين ميداليتين ذهبيتين جديدتين إلى رصيد المنتخب الوطني في البطولة، ليرتفع مجموع الميداليات الإماراتية إلى 8 ميداليات (6 ذهبيات و2 برونزية) حتى الآن.



وكان منتخب الشباب افتتح المشاركة الإماراتية بتحقيق 6 ميداليات (4 ذهبيات و2 برونزية) في السباقات الفردية وسباقات ضد الساعة، قبل أن ينجح منتخبا الكبار والناشئين في تعزيز الحصيلة الإماراتية بذهبيتين جديدتين في سباقات الفرق ضد الساعة اليوم.



وأحرز منتخب الكبار المكوّن من أحمد يوسف منصوري، وعبدالله جاسم العلي، وعبدالعزيز المنصوري، وراشد البلوشي الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق، بعد أداء قوي وتجانس مميز بين الدراجين طوال مسافة السباق التي بلغت 48 كلم، متفوقين على منتخبي العراق وسوريا اللذين حلا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.



كما واصل منتخب الناشئين تألقه بإحراز الميدالية الذهبية الثانية للإمارات في اليوم ذاته، في السباق الذي امتد لمسافة 28 كلم، متقدماً على منتخبي البحرين وقطر.



وشهدت السباقات والتتويج حضور ومتابعة رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الدكتور ياسر الدوخي، الذي أشاد بالمستوى الفني العالي والمشاركة الواسعة من المنتخبات العربية، مؤكداً أن البطولة تمثل محطة مهمة لتطوير رياضة الدراجات في المنطقة وتعزيز روح المنافسة بين الأشقاء العرب.



تستمر البطولة حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة تسعة منتخبات عربية: الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا، وتشمل المنافسات فئات الكبار والشباب والناشئين، إضافة إلى سباقات ذوي الاحتياجات الخاصة.