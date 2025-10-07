محمد المري: فخور بالمشاركة الأولى لـ«إقامة دبي للدراجات» في الدوري



أعرب الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، عن فخره بالأداء المشرف الذي حققه فريق إقامة دبي للدراجات في مشاركته الأولى ضمن منافسات الدوري المحلي لسباقات الطريق لفئات النخبة، وتحت 23 سنة، والناشئين لموسم 2025–2026 الذي أطلقه اتحاد الإمارات للدراجات، حيث حصد الفريق المركز الأول في فئة تحت 23 سنة، والمركز الثاني في فئة الرجال، بعد أن قطع المتسابقون مسافة 99 كيلومتراً وسط منافسة قوية بين نخبة الأندية المحلية، مؤكداً أن ما حققه الفريق يعكس روح العزيمة والالتزام التي يتحلى بها موظفو إقامة دبي داخل الميدان الرياضي كما في ميدان العمل، وأن الاستثمار في العنصر البشري يشمل تطوير القدرات المهنية وبناء أجيال تتمتع بالصحة والطاقة وروح الفريق، بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة في جعل دبي المدينة الأكثر تميزاً وجودة للحياة.



وواصل المري: تعكس هذه البداية القوية التزام إقامة دبي الراسخ بدعم الرياضة المجتمعية وتعزيز نمط الحياة الصحية بين موظفيها، بما يسهم في ترسيخ جودة الحياة، وجعل الرياضة جزءاً أساسياً من الثقافة المؤسسية والمجتمعية. وفي هذا المشهد التنافسي، تميز فريق إقامة دبي بأدائه المنظم واستراتيجيته الجماعية التي عكست جاهزية عالية وانسجاماً واضحاً بين أعضائه، مما مكنه من اعتلاء الصدارة منذ المراحل الأولى للسباق.

من جانبه، قال العقيد خبير خالد بن مدية الفلاسي، رئيس مجلس إدارة فريق إقامة دبي للدراجات، إن الفوز في أول سباقات الدوري المحلي يُعد ثمرة دعم القيادة المستمر للرياضة المجتمعية، ويجسد حرص إقامة دبي على تعزيز مشاركة موظفيها في الأنشطة الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة الصحة واللياقة.



وأضاف أن هذا الأداء المتميز ثمرة خطة تدريبية متكاملة وإدارة رياضية احترافية ركزت على تطوير اللياقة والتحمل وتعزيز روح الفريق، ما انعكس إيجاباً على نتائج الفريق في انطلاقته الأولى ضمن منافسات الموسم.

وأوضح النقيب راشد محمد المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية، أن هذه الانطلاقة القوية في أول سباقات الموسم تعكس الجاهزية العالية والإصرار لدى أعضاء الفريق، مشيراً إلى أن المشاركة في هذا النوع من السباقات تهدف إلى ترسيخ روح التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الرياضة كأسلوب حياة بين الموظفين، إلى جانب تمثيل الإمارات بصورة مشرفة في مختلف المحافل.

ويأتي هذا الإنجاز ليجسد روح الفريق الواحد التي تتميز بها إقامة دبي، ويؤكد مكانتها كمؤسسة رائدة تجمع بين التميز المؤسسي والدعم المجتمعي والرياضي، بما يعزز من حضورها الإيجابي في ميادين العمل والعطاء على حد سواء.