يوسف أميري بطل العرب والهاشمي ثالثاً في البطولة العربية للدراجات



تألّق منتخب الإمارات للشباب للدراجات مجدداً في البطولة العربية للدراجات في مسابقة الطريق المقامة حالياً في مدينة السليمانية بجمهورية العراق، بعدما توّج الدراج يوسف عبدالله أميري بلقب بطل العرب والميدالية الذهبية في سباق الفردي ضد الساعة لفئة الشباب لمسافة 20 كيلومتراً، فيما أحرز زميله عبدالله إبراهيم الهاشمي الميدالية البرونزية بعد أداء قوي ومنافسة حماسية حتى الأمتار الأخيرة من السباق.

ونجح أميري في تحقيق إنجاز لافت بعد تفوقه على نخبة من الدراجين العرب بزمن مميز منحه صدارة السباق، متقدماً على العراقي مرتضى حيدر الذي حلّ ثانياً ونال الميدالية الفضية، فيما أكمل الهاشمي تألق الإمارات بحصوله على المركز الثالث.



ويأتي هذا الإنجاز بعد أقل من 24 ساعة على فوز منتخب الإمارات للشباب بذهبية سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً، ليواصل دراجو الإمارات حصد الميداليات في انطلاقة مثالية للبطولة العربية، التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة تسعة منتخبات عربية هي، الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا.



وبهذا الفوز، رفع منتخب الإمارات رصيده إلى ميداليتين ذهبيتين وبرونزية واحدة مع انطلاق الأيام الأولى من المنافسات، في مؤشر واضح على الجاهزية الفنية العالية للدراجين الشباب والإعداد القوي الذي خضعوا له استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وأكد اتحاد الإمارات للدراجات أن هذه النتائج المشرفة تأتي ترجمة لخطط التطوير ودعم المواهب الشابة، وتعكس مكانة الدراجة الإماراتية على الصعيدين العربي والدولي، مع التأكيد على استمرار المسيرة لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال المنافسات المقبلة.