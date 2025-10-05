«شباب الإمارات» يتوج بذهبية البطولة العربية للدراجات بالعراق



استهل منتخب الإمارات للشباب للدراجات مشاركته في البطولة العربية لدراجة الطريق بتحقيق إنجاز مميز، بعدما توج بالميدالية الذهبية في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً، الذي أقيم صباح اليوم الأحد في محافظة السليمانية بجمهورية العراق. وتمكن دراجو الإمارات من فرض سيطرتهم على مجريات السباق منذ بدايته، ليحسموا المركز الأول بزمن قدره 59 دقيقة و31 ثانية، متفوقين على المنتخب العراقي الذي جاء في المركز الثاني بزمن 1:02:38 ساعة، بينما حل المنتخب القطري ثالثاً بزمن 1:05:21 ساعة، وجاء منتخب البحرين رابعاً بزمن 1:06:11 ساعة.



ويعد هذا الفوز أولى الميداليات الذهبية لمنتخبات الإمارات في البطولة التي تستمر حتى 13 أكتوبر الجاري، بمشاركة تسعة منتخبات عربية هي: الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا. ويعكس هذا الإنجاز الجاهزية العالية للدراجين الشباب والمستوى الفني المتميز الذي وصلوا إليه نتيجة الدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة من اتحاد الإمارات للدراجات.

وقام الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، بتتويج الفائزين، مشيداً بالمستوى القوي والمنافسة العالية التي شهدها السباق الافتتاحي للبطولة، مؤكداً أن الانطلاقة جاءت مميزة وتعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات العربية.



وكان حفل افتتاح البطولة قد أقيم مساء أمس السبت في فندق هاي كرست بالسليمانية بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ورؤساء الوفود العربية، وتخلله فقرات فنية وغنائية عربية وكردية، إلى جانب تكريم نخبة من أبرز الشخصيات الرياضية العراقية والعربية، إيذاناً بانطلاق الحدث الذي يجمع نخبة من أبطال الدراجات في الوطن العربي.