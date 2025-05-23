«الإمارات للدراجات» يحتفظ بصدارة التصنيف لسباق جيرو دي إيطاليا

حافظ فريق الإمارات إكس آر جي للدراجات الهوائية على صدارة التصنيف العام لسباق جيرو دي إيطاليا، وذلك بعدما نجح إيزيك ديل تورو دراج الفريق في الحفاظ على القميص الوردي خلال المرحلة الـ11 من السباق.

وامتدت المرحلة الحادية عشرة لمسافة 186 كيلومتراً من فياريجيو إلى كاستلنوفو ني مونتي، وشهدت صعوداً صعباً على مرتفعات ألبه سان بيليغرينو، ما تسبب في تغييرات كبيرة داخل المجموعة الرئيسية.

وفي الأمتار الأخيرة، حسم ريتشارد كاراباز دراج فريق «إي إف إديوكيشن - إيزي بوست» الفوز بعد هجوم منفرد حاسم قبل 6 كيلومترات من خط النهاية.

ومع ذلك، أظهر ديل تورو تفوقه التكتيكي من خلال احتلاله المركز الثاني في الانطلاقة الجماعية، محققاً ثواني إضافية ثمينة وسع بها فارق صدارته إلى 31 ثانية أمام زميله خوان أيوسو.

ويواصل فريق الإمارات - إكس آر جي هيمنته على التصنيف العام، حيث يتواجد 4 من دراجي الفريق ضمن المراكز العشرة الأولى.