منتخب الإمارات للدراجات يشارك في البطولة العربية بالعراق



غادرت بعثة منتخب الإمارات للدراجات، متوجهة إلى مدينة السليمانية بالعراق للمشاركة في منافسات البطولة العربية لدراجة الطريق ودراجة أصحاب الهمم، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من المنتخبات العربية، حيث تشمل البطولة فئات الرجال والشباب والناشئين والسيدات والشابات، إضافة إلى سباقات أصحاب الهمم.



وتضم قائمة المنتخب في فئة الرجال كلاً من: أحمد يوسف المنصوري، عبدالله جاسم العلي، محمد المطيوعي، محمد محراب الصباغ، سعيد محمد مراد، وراشد البلوشي، في حين يشارك في فئة الشباب كل من: علي أحمد نصيرائي، يوسف عبدالله أميري، عبدالله إبراهيم الهاشمي، وسيف محمد الغاوي، في حين يمثل المنتخب في فئة الناشئين كل من: سلطان سعود الحمادي، منصور المنصوري، معضد المشغوني، وفلاح أحمد النعيمي.



وتضم البعثة محمد بن شفيع مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب الحكم المرافق عبدالله الحوسني، والمدربين بدر علي ثاني، وأحمد عبيد المري، إضافة إلى المدلك جون بول، والميكانيكي ساجيث ساندروا، بما يضمن توفير عناصر الدعم الفني والإداري كافة، للمنتخب خلال البطولة.



وأكد اتحاد الإمارات للدراجات أن المشاركة في هذا الحدث القاري تأتي في إطار خططه الاستراتيجية لتعزيز حضور الدراجات الإماراتية في المحافل العربية والدولية، ومنح الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع نخبة من أبرز الدراجين العرب، بما يسهم في تطوير اللعبة ورفع علم الإمارات في البطولات الخارجية