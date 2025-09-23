السليمانية تحتضن البطولة العربية لدراجة الطريق وأصحاب الهمم



تستضيف مدينة السليمانية بجمهورية العراق منافسات البطولة العربية لدراجة الطريق ودراجة أصحاب الهمم، خلال الفترة من 3 إلى 13 أكتوبر 2025، بمشاركة منتخبات: العراق، الإمارات، الأردن، سوريا، قطر، فلسطين، البحرين، ولبنان، وبأكثر من 200 مشارك بين لاعبين وأطقم فنية وتحكيمية. وتقام السباقات على مسارات معتمدة وفق معايير السلامة الدولية، وتشمل فئات: الرجال، الشباب، الناشئين، السيدات، والشابات، إضافة إلى سباقات أصحاب الهمم.



وفي هذا السياق، أكد الدكتور ياسر عمر الدوخي رئيس الاتحاد العربي للدراجات أن إقامة البطولة في العراق تعكس مكانتها الرياضية المتميزة ودورها البارز في دعم رياضة الدراجات على المستويين العربي والدولي، مشيراً إلى أن هذا الحدث يجسد وحدة الصف العربي والجهود المشتركة للنهوض باللعبة وتطويرها. كما أعرب عن تقديره الكبير للاتحاد العراقي للدراجات على جهوده في استضافة وتنظيم البطولة، موجهاً الشكر إلى جميع الوفود العربية المشاركة التي تضفي بحضورها قيمة خاصة وتمنح البطولة تميزاً إضافياً.



من جانبها، أكدت اللجنة المنظمة اكتمال التحضيرات اللوجستية والفنية والإدارية، مشددة على جاهزية جميع الترتيبات لاستقبال المنتخبات والوفود المشاركة، بما يضمن تقديم بطولة ناجحة تعكس صورة مشرفة للرياضة العربية.