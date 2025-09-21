الإمارات للدراجات وصيفاً للمرحلة الرابعة من طواف لوكسمبوغ



انتزع الأمريكي براندون ماكنولتي دراج فريق الإمارات «اكس ار جي» المركز الثاني في سباق الزمن الفردي ضمن المرحلة الرابعة من طواف لوكسمبورغ، ليصعد إلى صدارة التصنيف العام مرتدياً القميص الأصفر قبل المرحلة الأخيرة. كما قدم دراج الفريق نيلس بوليت أداء قوياً وحل في المركز السابع، بينما فاز البريطاني إيثان هايتير من فريق «سودال-كويك ستيب» بالمرحلة.



وقطع المتسابقون مسافة 26.3 كم حول نيدرانفن على طرق متعرجة، ونفذ ماكنولتي خطته بدقة، وأنهى السباق بفارق 27 ثانية عن هايتير، ما منحه القميص الأصفر وصدارة التصنيف العام ووضع فريق الإمارات - إكس آر جي في المقدمة قبل المرحلة الحاسمة.