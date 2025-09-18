منتخب الإمارات للدراجات يشارك في بطولة العالم برواندا



يشارك منتخب الإمارات للدراجات الهوائية في بطولة العالم التي تستضيفها رواندا، خلال الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر الحالي.



ويمثل المنتخب الوطني 4 دراجين، هم محمد المطيوعي، ومحمد العليلي، ويوسف أميري، وسيف الغامدي، كما تضم بعثة المنتخب أيضاً كلاً من مدير المنتخبات الوطنية، محمد بن شفيع، والمدرب بدر ثاني، إلى جانب المدلك جون، وميكانيكي الدراجات ساجيث.



وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص اتحاد الإمارات للدراجات، على تعزيز حضور المنتخب الوطني في البطولات العالمية، ورفع مستوى احتكاك اللاعبين بخبرات دولية متنوعة، بما يسهم في تطوير أدائهم وصقل مهاراتهم.



وأكد المهندس منصور بو عصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات، أن المنتخب يدخل هذه البطولة بطموحات كبيرة، بهدف تقديم أداء قوي ونتائج إيجابية، توازي حجم الجهود المبذولة في إعداد الفريق، لافتاً إلى أن المشاركة في مثل هذه المحافل العالمية، تسهم في صقل خبرات اللاعبين، وتعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.