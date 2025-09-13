محمد المطيوعي يتأهل إلى بطولة العالم للمضمار في تشيلي



أعلن الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية عن تأهل الإمارات للمشاركة في بطولة العالم للمضمار، المقررة في تشيلي أكتوبر المقبل. وستكون المشاركة في سباق المطاردة الفردية، وهو الاختصاص الذي يتألق فيه نجم المنتخب الوطني محمد المطيوعي.



ويحمل المطيوعي في سجله إنجازات بارزة، أبرزها فوزه بوصافة آسيا في البطولة القارية الأخيرة، إضافة إلى تتويجه بالميدالية الذهبية في كأس آسيا للمضمار التي أقيمت مؤخراً في تايلاند، ما أهّله عن جدارة لتمثيل الإمارات في هذا المحفل العالمي الكبير. ويُعد تأهل المطيوعي محطة مهمة في مسيرته الرياضية، وخطوة جديدة تعكس تطور الدراجة الإماراتية على الصعيدين القاري والعالمي.