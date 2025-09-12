«الإمارات للدراجات» يتوج بكأس ساباتيني في إيطاليا



فاز، أمس، فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، عن طريق لاعبه إيزاك ديل تورو بلقب كأس ساباتيني في إيطاليا، مواصلاً سلسلة نتائجه المميزة هذا الأسبوع.



وتمكن ديل تورو من حسم السباق الممتد لمسافة 197.6 كيلو متراً، بعدما شن هجوماً حاسماً قبل 7 كيلو مترات من خط النهاية، ليعبر أولاً متقدماً على بنجامين توماس «كوفيديس» بفارق 5 ثوانٍ، وعلى بن غرانجر من فريق «إم جي. كيه فيس كونستروتسيوني إي أمبينتي» بفارق 8 ثوانٍ، ويُعد هذا الانتصار الثالث له على التوالي في إيطاليا خلال ثلاثة أيام.



وفي سياق متصل واصل فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية تألقه في طواف فويلتا إسبانيا، حيث قلص البرتغالي جواو ألميدا الفارق إلى 40 ثانية عن المتصدر جوناس فينجغارد في صراع القميص الأحمر، فيما حل الأسترالي جاي فاين ثانياً في سباق المرحلة الثامنة عشرة، وحافظ على صدارة ترتيب الجبال، بينما دخل البرتغالي إيفو أوليفيرا قائمة الخمسة الأوائل في واحدة من أبرز مشاركاته.



وبذلك يجمع فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية بين الانتصارات المتتالية في إيطاليا والمنافسة بقوة في إسبانيا، مؤكداً حضوره القوي على الساحتين الأوروبية والعالمية.