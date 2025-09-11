«الإمارات للدراجات» يتوج بلقب سباق جيرو ديلا توسكانا في إيطاليا

بونتيديرا - إيطاليا - وام

فاز فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية بلقب سباق جيرو ديلا توسكانا، بعد تألق نجمه المكسيكي الشاب إيزاك ديل تورو الذي أنهى السباق في المركز الأول بزمن قدره 4:25:38 ساعات.



وتمكن ديل تورو من حسم اللقب بهجوم قوي على صعود مونتي سيرا قبل 27 كيلومتراً من خط النهاية، ليفتح فجوة عن منافسيه ويحافظ على تقدمه حتى خط الوصول في مدينة بونتيديرا، محققاً خامس انتصاراته في سباقات اليوم الواحد هذا الموسم.



وامتد السباق لمسافة 199.2 كيلومتراً عبر طرق توسكانا المتعرجة، تضمن صعود مونتي سيرا مرتين، وشهد سيطرة تكتيكية من فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية.