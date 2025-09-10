عبدالله جاسم بطل المرحلة الرابعة في طواف صلالة للدراجات



واصل الدراج الإماراتي عبدالله جاسم تألقه اللافت في طواف صلالة، بعدما نجح في الفوز بالمركز الأول في المرحلة الرابعة من الطواف، التي امتدت لمسافة 120 كيلومتراً بين شاطئ دهاريز ووداي دربات، بزمن قدره 3:03:37 ساعات.



وأثبت جاسم علو كعبه في السباق بعدما تفوق على منافسيه الكازاخي شوما كازاما، والدنماركي ماتياس بريغنهو، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في رياضة الدراجات الإماراتية.



ولم يكتفِ البطل الإماراتي بالانتصار في المرحلة الرابعة، بل صعد أيضاً إلى المركز الثاني في الترتيب العام للطواف، محققاً زمناً إجمالياً بلغ 13:10:52 ساعة، كما توّج بجدارة بقمصان التميز، حيث نال القميص الأبيض لأفضل دراج شاب، والقميص الأخضر للنقاط، ليجمع بين أكثر من إنجاز في سباق واحد.