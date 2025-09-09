الاتحاد العربي للدراجات يشكل المكتب التنفيذي



عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات المنتخب اجتماعه الأول، عن طريق الاتصال المرئي عبر برنامج زومم، برئاسة الدكتور ياسر عمر الدوخي وبحضور جميع الأعضاء.

وشهد الاجتماع اعتماد الأعضاء العرب المنتخبين لعضوية الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي والاتحاد القاري، وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد، وهم: منصور جمعة بوعصيبة (الإمارات) – نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وسيف سباع الرشيدي (سلطنة عمان) – نائب رئيس الاتحاد الآسيوي وأيمن علي حسن (مصر) – نائب رئيس الاتحاد الأفريقي والشيخ الدكتور خالد بن حمد آل خليفة (البحرين) – عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي والدكتور علي حميد (العراق) – عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي.



كما تمت المصادقة على تعيين عضوين في مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد العربي، عبد الرحمن عثمان (رئيس الاتحادية الموريتانية للدراجات) وخلود جمعة الظاهري (عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات).



وتم تعيين الدكتور أشرف محمد سيد إمام أميناً عاماً، وخليفة علي المزروع مديراً إدارياً مالياً، كما تم تشكيل المكتب التنفيذي للاتحاد، ويضم الدكتور ياسر عمر الدوخي – رئيس الاتحاد وعبد العزيز بن علي الشهراني – النائب الأول للرئيس ومحمد كاتم – النائب الثاني للرئيس وفاطمة عيسى الغانم – النائبة الثالثة للرئيس بالإضافة إلى الدكتور أشرف محمد سيد إمام – الأمين العام.



وشمل الاجتماع كذلك اتخاذ قرار بتكليف الدكتور طارق الخياط (عضو مجلس الإدارة) بإعداد برنامج وخطة عمل للمرحلة المقبلة ودراسة واقع اللجان الدائمة للاتحاد، ورفع الدراسة خلال 15 يوماً لمجلس الإدارة لاعتمادها، بالإضافة إلى تكليف عبد العزيز الشهراني (النائب الأول للرئيس) برئاسة اللجنة الخاصة بمدينة الدراجة العربية واقتراح أعضائها لاعتمادهم لاحقاً.



هذا ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة للاتحاد العربي للدراجات لتعزيز العمل المؤسسي وتطوير رياضة الدراجات على المستوى العربي.