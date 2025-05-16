«الإمارات للترايثلون» يحافظ على تصنيفه الآسيوي للعام الثاني

أعلن اتحاد الإمارات للترايثلون حفاظه على تصنيفه للعام الثاني على التوالي في التصنيف السنوي للاتحاد الآسيوي للترايثلون الصادر أول من أمس. وجاء في صدارة التصنيف كل من الصين واليابان، ثم دولة الإمارات ضمن الفئة الثانية.

ويعد التصنيف السنوي للاتحاد الآسيوي من المؤشرات الرسمية المهمة التي تعكس مدى فاعلية وتقدم أداء الاتحادات الوطنية، ويُعتمد عليه في تقييم برامج الدعم والتعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك المشاركات الخارجية والسباقات المحلية التي ينظمها الاتحاد.

وينتظر المنتخب الوطني للترايثلون المشاركة في البطولة العربية بمصر والتي تنطلق يوليو المقبل، وكذلك الألعاب العالمية بالصين، ثم الألعاب الآسيوية للشباب بالبحرين في شهر أكتوبر المقبل.