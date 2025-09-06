محمد المطيوعي بطل سباق «كلاسيك ظفار» للدراجات



انطلق اليوم السبت طواف صلالة للدراجات في سلطنة عُمان، حيث أقيمت المرحلة الأولى لمسافة 174 كم، والمعروفة باسم كلاسيك ظفار في منطقة جبلية، بمشاركة 15 فريقاً ومنتخبات وطنية، وأكثر من 76 دراجاً.



وتوّج محمد المطيوعي بطلاً للسباق، وحلّ زميله عبدالله جاسم في المركز الثاني، ما يعكس المستوى العالي الذي يقدمه الدراجون الإماراتيون في المنافسات القارية والدولية.



ويمثل المنتخب في طواف صلالة كل من: أحمد المنصوري، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، محمد العليلي، وعبدالعزيز الهاجري، ويستمر الطواف على مدى 5 أيام، في منافسات قوية مع نخبة الفرق والمنتخبات المشاركة.