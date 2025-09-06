منتخب الإمارات يبدأ مشوار طواف صلالة للدراجات



بدأ منتخب الإمارات للدراجات اليوم مشاركته في منافسات طواف صلالة، الذي يقام في سلطنة عُمان خلال الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من المنتخبات والفرق المحترفة. ويمثل المنتخب في الطواف كل من: أحمد المنصوري، محمد المطيوعي، عبدالله جاسم، عبدالله الحمادي، محمد العليلي، وعبدالعزيز الهاجري، حيث يتطلع الدراجون إلى تقديم مستويات قوية وتحقيق نتائج إيجابية تواكب التطور الكبير الذي تشهده الدراجة الإماراتية.



وتضم البعثة الرسمية المهندسة خلود الظاهري رئيسة البعثة، ومحمد شفيع مدير المنتخبات الوطنية، إلى جانب الجهاز الفني والإداري المكون من بدر ثاني مدرب المنتخب، وجون بول أخصائي العلاج الطبيعي، وساجيث ساندراوان فني الدراجات.



ويشارك المنتخب في الطواف بعد الإنجاز اللافت الذي حققه مؤخراً في بطولة كأس آسيا للمضمار في تايلاند، والتي حصد خلالها 6 ميداليات متنوعة، من بينها 3 ذهبيات، في تأكيد على تطور الدراجة الإماراتية وقدرتها على المنافسة قارياً ودولياً.