" الإمارات للدراجات" بطلاً لطواف روماندي 2025

اختتم فريق الإمارات-إكس آر جي للدراجات الهوائية مشاركته في طواف روماندي 2025، بتحقيق نتائج مميزة ، توجت بفوز البرتغالي جواو ألميدا بلقب التصنيف العام ، عقب أداء قوي في المرحلة السادسة والأخيرة من السباق، التي أقيمت على شكل سباق زمن فردي لمسافة 17.1 كيلومتر في مدينة جنيف السويسرية.

وحقق الفريق إنجازات إضافية بحصول الأسترالي جاي فاين على المركز الثالث في الترتيب العام، إلى جانب فوزه بالمرحلة الثالثة من الطواف وقميص أفضل متسلق، كما توج الفريق بلقب تصنيف الفرق، ما يعكس الأداء الجماعي المتميز على مدار أسبوع السباق.

وأعرب جواو ألميدا عن سعادته بتحقيق لقب التصنيف العام أمس، مشيدًا بالجهود الجماعية للفريق.

وفاز البلجيكي ريمكو إيفنبوول من فريق “فريق سودال-كويكستيب” بالمرحلة الختامية، مسجلًا زمنًا قدره 20:33 دقيقة، فيما جاء ألميدا ثانيًا بفارق 12 ثانية، بما كان كافيًا لضمان تتويجه باللقب العام بفارق 26 ثانية عن ليني مارتينيز من فريق “بحرين فيكتورياس”، بينما حل زميله فاين ثالثًا بفارق 41 ثانية.

ولعب جاي فاين دورًا محوريًا في نجاح الفريق، خاصة بعد فوزه بالمرحلة الجبلية الثالثة إلى كوسوناي، عقب هجوم فردي حاسم في الكيلومتر الأخير، كما حصل على قميص أفضل متسلق بفضل أدائه القوي في المراحل الجبلية.

ويضيف طواف روماندي هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات التي حققها فريق الإمارات-إكس آر جي هذا الموسم، ليرتفع رصيده إلى 37 فوزًا في عام 2025، ويواصل استعداده لخوض غمار جيرو دي إيطاليا، الذي سينطلق الأسبوع المقبل من ألبانيا.

الترتيب العام النهائي لطواف روماندي 2025:

1. جواو ألميدا (فريق الإمارات-إكس آر جي) — 16:50:44 ساعة

2. ليني مارتينيز (بحرين فيكتورياس) — +26 ثانية

3. جاي فاين (فريق الإمارات-إكس آر جي) — +41 ثانية