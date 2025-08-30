ياسر الدوخي رئيساً للاتحاد العربي للدراجات

انتخبت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للدراجات، مرشح دولة الإمارات، الدكتور ياسر الدوخي، رئيساً للاتحاد للدورة 2024 – 2028، وذلك خلال الاجتماع الذي استضافته الشارقة بحضور 15 عضواً من أصل 20 من أعضاء الجمعية العمومية، حيث حصل الدوخي على ثقة كاملة، بحصده 15 صوتاً أمام منافسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي الرئيس السابق للاتحاد. وشهدت العمومية أجواء انتخابية مميزة، سادها التنافس الديمقراطي والشفافية، وسبقتها إقامة جمعية عمومية غير عادية، تم خلالها التصديق على عدد من القرارات المهمة، التي من شأنها دعم مسيرة الاتحاد وتطوير أنشطته.

وأسفرت الانتخابات عن فوز كل من: عبد العزيز الشهراني «السعودية»، ومحمد كاتم «المغرب»، بمنصبي نائب الرئيس، فيما فازت فاطمة عيسى الغانم «قطر»، بمنصب نائب الرئيس عن العنصر النسوي. كما تم انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وهم: أحمد جابر عبد المجيد «مصر»، وخالد كوكش «سوريا»، وجمال عبد اللطيف الكواري «قطر»، والدكتور طارق عبد العزيز الخياط «الأردن»، والدكتور نور الدين التريكي «ليبيا»، ومحمد عيدروس العيدروس «اليمن». ويعكس فوز الدكتور ياسر الدوخي برئاسة الاتحاد العربي للدراجات، المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الرياضة الإماراتية على الساحة العربية والدولية، ويؤكد الثقة الكبيرة بكفاءته وخبراته الإدارية، التي تؤهله لقيادة الاتحاد نحو مرحلة جديدة من التطوير والتحديث، بما يسهم في خدمة الاتحادات الوطنية العربية، وتعزيز حضور الدراجة العربية في المحافل القارية والعالمية.