«أبوظبي للدراجات» يتصدر ختام سباقات الموسم المحلي



تصدر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، منافسات السباق الختامي للموسم الحالي 2024 ـ 2025، الذي نظمه اتحاد الإمارات للدراجات في منطقة نزوي بالشارقة أمس، بمشاركة مختلف أندية الدولة، لفئات الكبار، وتحت 23 سنة، والإناث والشابات.

وفاز علي حميد الصباغ لاعب نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالمركز الأول لفئة الكبار، وتلاه ثانياً سعيد حبش من نادي شباب الأهلي، وثالثاً سلطان الحمادي من نادي أبوظبي أيضاً. وفي فئة تحت 23 سنة فاز إبراهيم الرفاعي من نادي خورفكان بالمركز الأول، وتلاه ثانياً نيكولاي ألكساندر من نادي أبوظبي، وثالثاً زميله بالنادي نفسه خالد النعيمي.

وفي فئة الشباب فاز سيف محمد آل علي من نادي الشارقة بالمركز الأول، وتلاه ثانياً خليفة النقبي من نادي خورفكان، وثالثاً عبد الله الهاشمي من نادي الحمرية. وفي فئة الإناث تفوق نادي النصر بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى، وفي فئة الشابات حقق نادي أبوظبي المركزين الأول والثاني، وجاء ثالثاً نادي النصر.

وشهد منافسات السباق وتوج الفائزين، كل من المهندس منصور بو عصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد.