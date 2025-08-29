«الإمارات للدراجات» يتوج بلقب المرحلة الخامسة من طواف إسبانيا

أحرز فريق الإمارات أكس آر جي للدراجات الهوائية، لقب المرحلة الخامسة «سباق ضد الساعة» للفرق، ضمن طواف إسبانيا «لا فويلتا»، متفوقاً على فريق فيسما ليز بايك صاحب المركز الثاني بفارق 8 ثوانٍ، ليتقدم بذلك كل من دراجيه جواو الميدا وخوان ايوسو في التصنيف العام للسباق.

وتمكن فريق الإمارات من إنهاء مسافة السباق البالغة 24.1 كيلومتراً في زمن قدره 25 دقيقة و26 ثانية.

وبهذا الفوز صعد دراجو الفريق، خوان أيوسو، وجواو ألميدا، ومارك سولر، إلى المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب في التصنيف العام ليصبح فريق الإمارات على بعد 8 ثوانٍ فقط من متصدر السباق، الدنماركي يوناس فينغارد، فيما حقق الفريق إجمالاً 74 انتصاراً خلال عام 2025.