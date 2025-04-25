«الإمارات للدراجات» يحلّق بلقب «لا فليش والون 2025»

تُوج السلوفيني تادي بوجاتشار، درّاج فريق «الإمارات – إكس آر جي»، بلقب سباق «لا فليش والون 2025» للدراجات الهوائية، أمس، الذي أقيم في بلجيكا، محققاً بذلك انتصاره الثاني في هذا السباق خلال ثلاثة أعوام.

وحسم بوجاتشار الفوز بهجوم قوي قبل 500 متر من نهاية صعود «مور دو هوي»، ليعبر خط النهاية بفارق 10 ثوانٍ عن أقرب منافسيه، مرتدياً قميص بطل العالم. ويأتي الفوز بعد حلوله ثانياً في «أمستل جولد» الأحد الماضي، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على لقب «لييج–باستون - لييج» بعد غدٍ.

وحل الفرنسي كيفين فوكلان من فريق«آركيا– بي أند بي هوتيلز» ثانياً، وتوم بيدكوك من فريق «برو سايكلينغ» ثالثاً. وشهد السباق أجواءً مناخية صعبة، من أمطار ورياح قوية، ودرجات حرارة منخفضة، ما أضاف مزيداً من التحدي للدراجين. وأدى فريق «الإمارات – إكس آر جي»، دوراً جماعياً مميزاً، ساعد بوجاتشار على تنفيذ هجومه الحاسم.