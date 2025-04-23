اتحاد الدراجات يحتفي بيوم الأرض مع اللجنة الأولمبية الوطنية



احتفى اتحاد الإمارات للدراجات بيوم الأرض بالتعاون مع لجنة البيئة والرياضة في اللجنة الأولمبية الوطنية، وذلك في مقر شركة أراد العقارية بالشارقة، تزامناً مع اليوم العالمي للأرض الذي يوافق 22 أبريل من كل عام، حيث تم اختيار الدراجات الهوائية كونها من أهم الرياضات التي تعتبر وسيلة صديقة للبيئة وأبرز الرياضات في الوقت نفسه.

حضر المبادرة رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للدراجات منصور بوعصيبة، والأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية فارس محمد المطوع، ورئيس الاتحاد الأردني للدراجات طارق خياط، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد، وفاتشيه زادوريان المدير الفني لاتحاد الدراجات، وأميت ارورا المدير التنفيذي للعمليات بشركة أرادَ العقارية.

وشهدت المبادرة تواجد عدد كبير من دراجي نادي الشارقة والحمرية.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات خلال كلمته بأن الرياضة ليست فقط تنافساً وإنجازات، بل هي أيضاً رسالة وخلال يوم البيئة يؤكد اتحاد اللعبة أنه سفير للبيئة دائماً بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، وأشار بوعصيبة، إلى ضرورة استخدام الدراجة كوسيلة نقل يومية، وذلك باحترام الطبيعة والمحافظة عليها في كل نشاط نقوم به.

وقام الحضور خلال الاحتفالية بزرع شجر جديد في منطقة مسار بالشارقة والتي تعتبر من أكثر المناطق الخضراء بالإمارة وتضم آلاف الأشجار، كرسالة جديدة من الحضور لضرورة الحفاظ على الأرض من الملوثات الأخرى، إضافة إلى قيام الدراجين بجولة بالدراجة مع لاعبي الأندية لمسافة 6.6 كم طافوا من خلالها حول مشروع مسار.