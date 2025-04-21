«أبوظبي للدراجات» يتصدر سباق الطريق للكبار



تصدّر نادي أبوظبي للدراجات الهوائية منافسات بطولة الدولة لسباق الطريق للكبار، التي نظمها اتحاد الإمارات للدراجات في منطقتي نزوي ومحافز بالشارقة على مدار يومين، بمشاركة 95 دراجاً من مختلف الأندية.

وشهدت البطولة منافسات لفئات الكبار، وتحت 23 سنة، والشباب، والشابات، والإناث، وأصحاب الهمم، إلى جانب عدد من اللاعبين المواطنين وحملة الجوازات. وأحرز دراج نادي أبوظبي محمد الصباغ المركز الأول في فئة الكبار، تلاه زميله علي الصباغ، ثم طلال محمد من نادي شباب الأهلي.

وفي فئة تحت 23 سنة، فاز محمد المطيوعي من فريق الإمارات بالمركز الأول، وحل ثانياً عبدالعزيز الهاجري من شباب الأهلي، وثالثاً محمد العليلي من النادي نفسه. وتوّج يوسف أميري من نادي النصر بلقب فئة الشباب، متقدماً على حمد المحيربي من نادي أبوظبي، وسيف آل علي من نادي الشارقة.

وفي فئة الشابات، سيطرت لاعبات نادي النصر على المراكز الثلاثة الأولى، بفوز ملاك شيران، تلتها عفراء خالد، ثم زينب مجيب. وحققت صفية الصايغ من فريق الإمارات للسيدات المركز الأول في فئة الإناث، تلتها مروة كهور من النصر، ثم فرح المري، فيما توج سعيد الظاهري بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم، تلاه عايض الأحبابي، وذبيان المهيري.

حضر السباق وشارك في تتويج الفائزين كل من: محمد سند القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، والدكتور ياسر الدوخي الأمين العام، والمهندسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة، وخالد كوكش رئيس الاتحاد السوري للدراجات.