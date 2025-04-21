فيصل بن حميد: إنجازات الإمارات للدراجات علامة بارزة عالمياً

أكد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، أن إنجازات فريق الإمارات للدراجات الهوائية "إكس آر جي" في الاستحقاقات الدولية خلال الفترة الماضية، تعد علامة بارزة تعزز مكانة دولة الإمارات في البطولات العالمية، من خلال النتائج الإيجابية، والمستويات المتطورة لدراجيه المحترفين.

وقال الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي بالدورة الحالية في الشارقة، إن الدراجين العرب يمتلكون فرصة كبيرة للوصول إلى مستوى التنافسية في البطولات العالمية، داعياً الاتحادات الوطنية إلى منحهم المزيد من الفرص التي تحفزهم لتحقيق الإنجازات في الفعاليات الرياضية الدولية.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد استعرض خلال الاجتماع الأخير الفعاليات والأنشطة الإدارية والفنية والرياضية، والبطولات التي تم تنظيمها العام الماضي، مع التأكيد على تنظيم مميز للبطولات القادمة بأفضل المعايير والممارسات التي تعزز نجاحها، مشيداً بالتعاون الإيجابي مع الاتحادات الوطنية في كافة المجالات التطويرية، والعمل على دفع الجهود التي تستشرف المستقبل لتطوير اللعبة.

وأوضح الشيخ فيصل بن حميد القاسمي أن بطولات الاتحاد العربي المعتمدة من الاتحاد الدولي، تتيح للدراجين العرب حصد النقاط الدولية، بما يعزز رفع مستويات تصنيفهم، وتحفيزهم للمزيد من المشاركات التي تؤهلهم للاستمرار في مشوار المنافسة على أفضل النتائج في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي.