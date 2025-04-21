بوجاتشار يفوز بالمركز الثاني في سباق أمستل جولد للدراجات الهوائية

استهل تادي بوجاتشار دراج فريق "الإمارات إكس آر جي"، مشاركته في سباقات أردين الكلاسيكية بأداء قوي، حيث احتل المركز الثاني في سباق أمستل جولد في هولندا، بعد منافسة حامية أمس انتهت بفارق ضئيل على خط النهاية.

وتمت الاستعانة بصور الكاميرات لإعلان الفائز، والتي منحت الفوز لماتياس شيلموس من فريق ليدل - تريك، فيما حلّ ريمكو إيفينبول، من فريق سودال كويك - ستيب، في المركز الثالث، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في مطاردة بوجاتشار خلال هجومه الطويل المعتاد.

وتفصيلا، مع اقتراب الثلاثي من خط النهاية جنباً إلى جنب، بادر إيفينبول بالانطلاق نحو خط النهاية أولاً، قبل أن يظهر تادي بوجاتشار وكأنه تمكن من تجاوزه عند الخط، لكن شيلموس، بانطلاقة متأخرة وقوية من الجهة اليسرى، تخطاهما معًا ليحسم الفوز بلقبه الأول في سباق أومستيل بعدما تمت الاستعانة بصور الكاميرات لإعلان فوزه وتقدمه على الدراجين الآخرين.

ويأتي هذا الإنجاز الذي حققه بوجاتشار، بعد عامين من تحقيقه أول فوز له بهذا السباق مع فريق الإمارات - إكس آر جي.