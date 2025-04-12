اليوم انطلاق "سباق جيس ر ايد" برأس الخيمة

تنطلق اليوم“السبت” فعاليات “سباق جيس رايد”، أحد أبرز الفعاليات الرياضية العالمية التي تنظمها هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.ويشارك في السباق دراجون من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب متسابقين دوليين.

ويُقدم السباق تحديا للمشاركين أثناء صعودهم الطريق الجبلي المؤدي إلى قمة جبل جيس، أعلى قمة في دولة الإمارات، والذي يُصنف ضمن أجمل مسارات سباقات الدراجات على مستوى المنطقة

كما يُعتبر السباق إحدى مراحل طواف الإمارات، ما يضفي عليه أهمية دولية ويستقطب اهتمام نخبة من محترفي وهواة ركوب الدراجات.

ويخوض المتسابقون منافسات حماسية مقسّمة إلى مراحل رئيسية، تمتد على طول المسار الجبلي البالغ 25 كيلومترا.

ويمتاز السباق بتحدياته وجوائزه المرموقة، إضافة إلى المناظر الطبيعية الخلابة التي تحيط بالمسار، ما يجعل من الحدث تجربة رياضية وسياحية مميزة.